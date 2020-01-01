З'явився електронний студентський квиток
Сьогодні, 02:11
У мобільному додатку "Дія" в тестовому режимі з'явився електронний студентський квиток.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Міністерство цифрової трансформації України.
"Студентський квиток від сьогодні в мобільному застосунку "Дія" у тестовому режимі. Вже близько 6 тис. студентів стаціонарної форми навчання тестують цифровий студентський квиток", - йдеться в повідомленні.
У відомстві пояснили, що за студентським квитком у смартфоні можна те саме, що і за звичайним, пластиковим: отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах; скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії; у деяких навчальних закладах цифровим студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.
У Мінцифри додали, що загалом у "Дії" зараз понад 1,8 млн користувачів. Найближчим часом можуть приєднатися ще понад 800 тис. студентів денної форми навчання.
Як повідомлялось, у грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для себе 5 тисяч українців, які подали заявки. Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).
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Застосунок можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID.
"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Міністерство цифрової трансформації України.
"Студентський квиток від сьогодні в мобільному застосунку "Дія" у тестовому режимі. Вже близько 6 тис. студентів стаціонарної форми навчання тестують цифровий студентський квиток", - йдеться в повідомленні.
У відомстві пояснили, що за студентським квитком у смартфоні можна те саме, що і за звичайним, пластиковим: отримати 50-відсоткову знижку на проїзд залізницею в плацкартних вагонах; скористатися знижками в музеях та інших державних установах у сфері культури: це навіть можуть бути кінотеатри, розважальні центри та торговельні компанії; у деяких навчальних закладах цифровим студентським можна буде скористатися як читальним квитком у бібліотеці.
У Мінцифри додали, що загалом у "Дії" зараз понад 1,8 млн користувачів. Найближчим часом можуть приєднатися ще понад 800 тис. студентів денної форми навчання.
Як повідомлялось, у грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для себе 5 тисяч українців, які подали заявки. Перший реліз додатку "Дія" містить цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (ТЗ).
Читайте також: Київстар надає доступ до застосунку «Дія» без плати за трафік
Застосунок можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID.
"Дія" працює як при наявності інтернету, так і в офлайн-режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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