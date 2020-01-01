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На Волині чотири нові амбулаторії майже готові до прийому пацієнтів. ФОТО

На Волині чотири нові амбулаторії майже готові до прийому пацієнтів. ФОТО
У Горохівському районі чотири оновлені амбулаторії майже готові до здачі.

Реконструкція амбулаторій загальної практики – сімейної медицини відбувається у рамках реалізації будівельного компоненту субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», - йдеться на сайті Волинської ОДА.

Для початку роботи необхідно завершити виправлення недоліків робіт, оформити виявлені додаткові роботи, здійснити остаточні розрахунки з підрядником та ввести об’єкти в експлуатацію.
На Волині чотири нові амбулаторії майже готові до прийому пацієнтів. ФОТО
На Волині чотири нові амбулаторії майже готові до прийому пацієнтів. ФОТО

До переліку з 32-х амбулаторій, де мають відбутися ремонтно-будівельні роботи за кошти субпроєкту, увійшли чотири об’єкти Горохівського району – у селах Печихвости, Лобачівка (договір NCB-W-6.1.1.3/2 від 30 серпня 2018 року), Журавники та Скобелка (договір NCB-W-6.1.1.3/2 від 30 серпня 2018 року).
На Волині чотири нові амбулаторії майже готові до прийому пацієнтів. ФОТО
На Волині чотири нові амбулаторії майже готові до прийому пацієнтів. ФОТО

Підрядником є ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536». Загальна вартість цих об’єктів – понад 27 мільйонів гривень. На об'єктах практично завершені ремонтно-будівельні роботи (готовність – 95-99%), однак через брак фінансування, невчасне виділення коштів субвенції та затримку на етапі коригування та експертизи проектної документації, введення амбулаторій в експлуатацію відтерміновано. Всі чотири об'єкти планується відкрити у квітні 2020 року. До слова, кабінети уже обладнанні офісними та медичними меблями, необхідними, відповідно до табелю оснащення закладів «первинки», медичним обладнанням та інструментарієм.

Субпроєкт має бути повністю реалізований до 30 вересня 2020 року. Щодо будівельного компоненту, то усі роботи з ремонту та реконструкції амбулаторій можуть завершити до 31 серпня поточного року, проте за умови належного, вчасного та в повному обсязі виділення коштів субвенції Волинській області.

Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що на центральному рівні це врахують – і до кінця року медичні працівники переїдуть до усіх оновлених за кошти позики амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.

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Теги: Волинь, медицина
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