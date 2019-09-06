Школа онлайн: як у волинському селі організували дистанційне навчання





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За словами директорки школи Юлії Степанюк, у середовищі Google Classroom створили класи, до класів приєдналися вчителі для спільного викладання та учні. Кожен учитель-предметник, відповідно до розкладу, розміщує навчальний матеріал ( відео, презентацію чи схему) та завдання для учнів. Вказує термін виконання.



Учні за допомогою персонального комп’ютера або смартфона із встановленим додатком Classroom виконують завдання та відправляють учителю на перевірку.



“Підсумовуючи другий день дистанційного навчання, можемо гордо сказати, що створили школу онлайн! Правда, трішки мусили попрацювати над відеоінструкціями, але учні отримали школу “в смартфоні”. І усі зрозуміли, що навіть фізичну культуру можна вчити онлайн”, – зазначила Юлія Степанюк.



Як відомо, станом на 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання на коронавірус. На Волині з підозрою на коронавірус госпіталізували трьох жінок, однак у жодної діагноз не підтвердився.



В Україні запровадили карантин у закладах освіти – до 3 квітня. З 16 березня Рада національної безпеки України вирішила закрити контрольно-перепускні пункти для іноземців. 17 березня закрите пасажирське авіасполучення, однак усіх, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, мають повернуться додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчителі школи у селі Зимне організували дистанційне навчання у форматі “школи у смартфоні”.Про це повідомляє 12 канал За словами директорки школи, у середовищі Google Classroom створили класи, до класів приєдналися вчителі для спільного викладання та учні. Кожен учитель-предметник, відповідно до розкладу, розміщує навчальний матеріал ( відео, презентацію чи схему) та завдання для учнів. Вказує термін виконання.Учні за допомогою персонального комп’ютера або смартфона із встановленим додатком Classroom виконують завдання та відправляють учителю на перевірку.“Підсумовуючи другий день дистанційного навчання, можемо гордо сказати, що створили школу онлайн! Правда, трішки мусили попрацювати над відеоінструкціями, але учні отримали школу “в смартфоні”. І усі зрозуміли, що навіть фізичну культуру можна вчити онлайн”, – зазначила Юлія Степанюк.Як відомо, станом на 17 березня в Україні офіційно зареєстровано 14 випадків захворювання на коронавірус. На Волині з підозрою на коронавірус госпіталізували трьох жінок, однак у жодної діагноз не підтвердився.В Україні запровадили карантин у закладах освіти – до 3 квітня. З 16 березня Рада національної безпеки України вирішила закрити контрольно-перепускні пункти для іноземців. 17 березня закрите пасажирське авіасполучення, однак усіх, хто вилетів з України чартерними рейсами у туристичну подорож, мають повернуться додому.

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