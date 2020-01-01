У луцьких групах у соцмережах «гуляє» фейк-страшилка

У луцьких спільнотах у фейсбуці поширюють неправдиву інформацію щодо пересування під час карантину.У фейкових повідомленнях йдеться про те, що перебування дітей на вулиці каратиметься штрафами і навіть позбавленням волі. Спростували інформацію у спільноті «По той бік новин».«Діти можуть виходити на вулицю, так само як і дорослі. Переслане повідомлення – нісенітниця. Гляньте, як викривили інформацію і запустили фейк. Сьогодні Верховна Рада проголосувала законопроекти щодо боротьби із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території України. В законопроектах наразі не йдеться про дітей взагалі», - йдеться у дописі.Насправді, йдеться про те, що вводиться адміністративна (штрафи) та кримінаьна (позбавлення волі) відповідальність за порушення правил карантину. Наприклад, якщо людина, яка потенційно інфікована коронавірусом і перебуває у місці обсервації, вирішить самовільно його покинути, то їй доведеться заплатити штраф 17-32 тисячі гривень.Якщо це зробить посадова особа, то штаф становить 34-170 тисяч гривень.Розмір штрафу та статті законів, про які говорять у вайбері – теж вигадка.«А насправді, штрафом у розмірі 17-51 тисяча гривень, або арештом, обмеженням чи позбавленням волі караються люди, які порушать санітарні правила і норми щодо запобігання інфекційним захворюванням. Наприклад, якщо ви когось цілеспрямовано вирішите інфікувати - то підпадаєте під дію цієї статті», - йдеться у дописі.