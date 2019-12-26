На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка





Близько 21:00 на вулиці Київський водій мотоцикла збив насмерть чоловіка. Про це повідомляє



Зі слів очевидців, мотоцикліст їхав у бік світлофору на вулиці Київський і збив людину, яка, ймовірно, рухалася проїжджою частиною. Відомо, що мотоциклісту 35 років.



48-річний пішохід внаслідок зіткнення загинув. Мотоцикліста “швидка” доправила до відділення нейрохірургії у Ківеріцську ЦРЛ. Обоє – жителі Ківерець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у місті Ківерці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.Близько 21:00 на вулиці Київський водій мотоцикла збив насмерть чоловіка. Про це повідомляє “Волинь.Правда” Зі слів очевидців, мотоцикліст їхав у бік світлофору на вулиці Київський і збив людину, яка, ймовірно, рухалася проїжджою частиною. Відомо, що мотоциклісту 35 років.48-річний пішохід внаслідок зіткнення загинув. Мотоцикліста “швидка” доправила до відділення нейрохірургії у Ківеріцську ЦРЛ. Обоє – жителі Ківерець.

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