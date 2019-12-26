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На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка

На Волині мотоцикліст на смерть збив чоловіка
На Волині у місті Ківерці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Близько 21:00 на вулиці Київський водій мотоцикла збив насмерть чоловіка. Про це повідомляє “Волинь.Правда”.

Зі слів очевидців, мотоцикліст їхав у бік світлофору на вулиці Київський і збив людину, яка, ймовірно, рухалася проїжджою частиною. Відомо, що мотоциклісту 35 років.

48-річний пішохід внаслідок зіткнення загинув. Мотоцикліста “швидка” доправила до відділення нейрохірургії у Ківеріцську ЦРЛ. Обоє – жителі Ківерець.

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Теги: Волинь, Ківерці, смерть
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