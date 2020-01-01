Лучанин MONATIK разом з іншими зірками записав відеозвернення проти поширення коронавірусу





З-поміж інших у відео знявся уродженець Луцька Дмитро Монатик, - пише



До масштабної інформаційної кампанії МОЗ долучилися також Павло Зібров, Олег Винник, Анастасія Каменських, Ольга Полякова та інші зірки, які у відео закликали усіх залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки, які можуть допомогти врятувати життя.



"Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!" – йдеться у зверненні.



https://24tv.ua/lifestyle/ukrayinski_zirki_zapisali_videozvernennya_proti_poshirennya_koronavirusu_video_n1299027



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські зірки разом із МОЗ зняли відеозвернення до громадян у зв'язку із поширенням інфекції та закликали берегти себе.З-поміж інших у відео знявся уродженець Луцька Дмитро Монатик, - пише Канал24 До масштабної інформаційної кампанії МОЗ долучилися також Павло Зібров, Олег Винник, Анастасія Каменських, Ольга Полякова та інші зірки, які у відео закликали усіх залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки, які можуть допомогти врятувати життя."Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!" – йдеться у зверненні.https://24tv.ua/lifestyle/ukrayinski_zirki_zapisali_videozvernennya_proti_poshirennya_koronavirusu_video_n1299027

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