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Лучанин MONATIK разом з іншими зірками записав відеозвернення проти поширення коронавірусу

Лучанин MONATIK разом з іншими зірками записав відеозвернення проти поширення коронавірусу
Українські зірки разом із МОЗ зняли відеозвернення до громадян у зв'язку із поширенням інфекції та закликали берегти себе.

З-поміж інших у відео знявся уродженець Луцька Дмитро Монатик, - пише Канал24.

До масштабної інформаційної кампанії МОЗ долучилися також Павло Зібров, Олег Винник, Анастасія Каменських, Ольга Полякова та інші зірки, які у відео закликали усіх залишатися вдома та дотримуватися правил безпеки, які можуть допомогти врятувати життя.

"Коронавірус – це виклик для людства. Ми можемо його прийняти, і вирішити проблему разом!" – йдеться у зверненні.

https://24tv.ua/lifestyle/ukrayinski_zirki_zapisali_videozvernennya_proti_poshirennya_koronavirusu_video_n1299027

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Теги: Дмитро Монатик, Луцьк, коронавірус
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