Зеленський порадив українцям під час карантину прочитати роман Оксани Забужко. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих українців, які перебувають закордоном та тих, хто сидить вдома.
Відеозвернення опублікували у вівторок ввечері, - пише "Газета uа".
"Знову хочу закликати всіх. Будь ласка, без зайвої потреби не виходити на вулицю і залишатися вдома. Давайте використаємо цей час з максимальною користю і проведемо його з рідними та близькими.
Будемо дивитися гарні фільми, читати хороші книжки. Зараз, до речі, у соцмережах всі питають один одного порад, що подивитися чи що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така - роман "Уцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко", - звернувся Зеленський.
"І дуже рекомендую, чудовий французький фільм "Один плюс один". Бажаю нам усім 36 і 6. Бережімо себе, збережемо Україну", - додав президент.
Як відомо, Оксана Забужко - уродженка Луцька.
На початку відео Зеленський звернувся: "Здоровенькі були. Дякую усім, хто дослухався до поради і сьогодні залишився вдома. Це дійсно дуже важливо для вашого життя і здоров'я. Є й інший позитив у карантині. За довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря. І це не може не тішити. Продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, страхові компанії та всі державні органи працюють. Окрема подяка Верховній Раді, яка не пішла на карантин. Депутати працюють у комітетах, а в разі необхідності ухвалення термінових законів зможуть швидко зібратися у залі засідань".
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Відеозвернення опублікували у вівторок ввечері, - пише "Газета uа".
"Знову хочу закликати всіх. Будь ласка, без зайвої потреби не виходити на вулицю і залишатися вдома. Давайте використаємо цей час з максимальною користю і проведемо його з рідними та близькими.
Будемо дивитися гарні фільми, читати хороші книжки. Зараз, до речі, у соцмережах всі питають один одного порад, що подивитися чи що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така - роман "Уцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко", - звернувся Зеленський.
"І дуже рекомендую, чудовий французький фільм "Один плюс один". Бажаю нам усім 36 і 6. Бережімо себе, збережемо Україну", - додав президент.
Як відомо, Оксана Забужко - уродженка Луцька.
На початку відео Зеленський звернувся: "Здоровенькі були. Дякую усім, хто дослухався до поради і сьогодні залишився вдома. Це дійсно дуже важливо для вашого життя і здоров'я. Є й інший позитив у карантині. За довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря. І це не може не тішити. Продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, страхові компанії та всі державні органи працюють. Окрема подяка Верховній Раді, яка не пішла на карантин. Депутати працюють у комітетах, а в разі необхідності ухвалення термінових законів зможуть швидко зібратися у залі засідань".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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