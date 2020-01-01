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Зеленський порадив українцям під час карантину прочитати роман Оксани Забужко. ВІДЕО

Зеленський порадив українцям під час карантину прочитати роман Оксани Забужко. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих українців, які перебувають закордоном та тих, хто сидить вдома.

Відеозвернення опублікували у вівторок ввечері, - пише "Газета uа".

"Знову хочу закликати всіх. Будь ласка, без зайвої потреби не виходити на вулицю і залишатися вдома. Давайте використаємо цей час з максимальною користю і проведемо його з рідними та близькими.
Будемо дивитися гарні фільми, читати хороші книжки. Зараз, до речі, у соцмережах всі питають один одного порад, що подивитися чи що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така - роман "Уцілілий" Чака Поланіка та "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко", - звернувся Зеленський.

"І дуже рекомендую, чудовий французький фільм "Один плюс один". Бажаю нам усім 36 і 6. Бережімо себе, збережемо Україну", - додав президент.

Як відомо, Оксана Забужко - уродженка Луцька.

На початку відео Зеленський звернувся: "Здоровенькі були. Дякую усім, хто дослухався до поради і сьогодні залишився вдома. Це дійсно дуже важливо для вашого життя і здоров'я. Є й інший позитив у карантині. За довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря. І це не може не тішити. Продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки, страхові компанії та всі державні органи працюють. Окрема подяка Верховній Раді, яка не пішла на карантин. Депутати працюють у комітетах, а в разі необхідності ухвалення термінових законів зможуть швидко зібратися у залі засідань".


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Теги: Оксана Забужко, Володимир Зеленський, карантин
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