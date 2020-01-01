В Італії заявили, що знайшли ліки від коронавірусу





Лікарні відправили запити в Італійську медичну агенцію (AIFA) про затвердження такого плану лікування. Про це повідомив Вінченцо Монтесарчіо, фахівець із інфекційних захворювань у лікарні Котуньо в Неаполі, передає La Repubblica, - пише



За його словами, упродовж вихідних, 14-15 березня, четверо пацієнтів, що надійшли в лікарню Котуньо в Неаполі з діагнозом COVID-19, отримували лікування протиартритним препаратом "Тоцилізумаб".



Це стало наслідком наукового експерименту, протокол якого був схвалений на державному рівні. Загалом вже 11 осіб у Неаполі лікували не за призначенням згаданим препаратом, і результати вражають.



"Чотирьом пацієнтам у реанімації покращало. Щодо першого – ми чекаємо оцінки реаніматолога, перш ніж почати його екстубацію. У трьох із чотирьох хворих, які отримували "Тоцилізумаб", починаючи з суботи ми отримали чудову відповідь на препарат. Вони не проходили інтенсивну терапію, але були госпіталізовані в досить важкому стані", – поділився Монтесарчіо.



В інших лікарнях також підтвердили позитивний ефект засобу. У медустановах Прато і Козенце кілька людей, яких лікували "Тоцилізумабом", почали видужувати.



Експеримент продовжили і в Апулії. "Деяким пацієнтам, інфікованим коронавірусом, вже почалося введення препарату "Тоцилізумаб", який у Неаполі допоміг трьом особам, котрі надійшли в реанімацію, одужати", – поділився глава регіональної цільової групи П'єрлуїджі Лопалко.



В інших регіонах також помітили швидке поліпшення стану хворих після вживання "Тоцилізумабу". Компанія Roche видала майже 600 одиниць препарату в різні лікарні країни.



"Ідея народилася, тому що ми використовуємо імунотерапію в разі пухлин і знімаємо деякі побічні ефекти за допомогою "Тоцилізумабу". Механізм, що лежить в основі розладу COVID-19, дуже схожий на механізм онкологічного лікування. Ми також поговорили з китайськими фахівцями, які вже лікували препаратом 21 пацієнта, і у 20 спостерігалося значне поліпшення", – пояснив Паоло Асьерто, президент Фонду меланоми.



"Препарат діє на ускладнення цього вірусу, тобто, на запалення, яке створює COVID-19. Коротше кажучи, він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності", – додав він.



Відповіді від AIFA, чи можна офіційно застосовувати препарат як ліки від коронавірусу, поки не отримано, проте медики сподіваються, що вже найближчим часом "Тоцилізумаб" схвалять для масового використання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцилізумаб" виробництва фармацевтичної компанії Roche.Лікарні відправили запити в Італійську медичну агенцію (AIFA) про затвердження такого плану лікування. Про це повідомив Вінченцо Монтесарчіо, фахівець із інфекційних захворювань у лікарні Котуньо в Неаполі, передає La Repubblica, - пише Obozrevatel За його словами, упродовж вихідних, 14-15 березня, четверо пацієнтів, що надійшли в лікарню Котуньо в Неаполі з діагнозом COVID-19, отримували лікування протиартритним препаратом "Тоцилізумаб".Це стало наслідком наукового експерименту, протокол якого був схвалений на державному рівні. Загалом вже 11 осіб у Неаполі лікували не за призначенням згаданим препаратом, і результати вражають."Чотирьом пацієнтам у реанімації покращало. Щодо першого – ми чекаємо оцінки реаніматолога, перш ніж почати його екстубацію. У трьох із чотирьох хворих, які отримували "Тоцилізумаб", починаючи з суботи ми отримали чудову відповідь на препарат. Вони не проходили інтенсивну терапію, але були госпіталізовані в досить важкому стані", – поділився Монтесарчіо.В інших лікарнях також підтвердили позитивний ефект засобу. У медустановах Прато і Козенце кілька людей, яких лікували "Тоцилізумабом", почали видужувати.Експеримент продовжили і в Апулії. "Деяким пацієнтам, інфікованим коронавірусом, вже почалося введення препарату "Тоцилізумаб", який у Неаполі допоміг трьом особам, котрі надійшли в реанімацію, одужати", – поділився глава регіональної цільової групиВ інших регіонах також помітили швидке поліпшення стану хворих після вживання "Тоцилізумабу". Компанія Roche видала майже 600 одиниць препарату в різні лікарні країни."Ідея народилася, тому що ми використовуємо імунотерапію в разі пухлин і знімаємо деякі побічні ефекти за допомогою "Тоцилізумабу". Механізм, що лежить в основі розладу COVID-19, дуже схожий на механізм онкологічного лікування. Ми також поговорили з китайськими фахівцями, які вже лікували препаратом 21 пацієнта, і у 20 спостерігалося значне поліпшення", – пояснив, президент Фонду меланоми."Препарат діє на ускладнення цього вірусу, тобто, на запалення, яке створює COVID-19. Коротше кажучи, він знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності", – додав він.Відповіді від AIFA, чи можна офіційно застосовувати препарат як ліки від коронавірусу, поки не отримано, проте медики сподіваються, що вже найближчим часом "Тоцилізумаб" схвалять для масового використання.

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