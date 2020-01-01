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У Ковелі виділять понад мільйон на техніку і ліки для хворих на коронавірус

У Ковелі виділять понад мільйон на техніку і ліки для хворих на коронавірус
З Ковельського міського бюджету виділять понад мільйон гривень
для придбання необхідного обладнання для боротьби з коронавірусом.

Пише Ковель Post.

Начальник фінансового управління Валентина Романчук повыдомила, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, враховуючи рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також листа адміністрації Ковельського МТМО, підготовлено проєкт рішення виконавчого комітету про виділення з резервного фонду міського бюджету понад 1 млн грн.

Зокрема, 700 тисяч гривень спрямують на придбання апарату штучної вентиляції легень та 326 тисяч гривень на придбання медикаментів, дезінфікуючих препаратів, засобів індивідуального захисту, тестів та інших необхідних матеріалів для надання медичної допомоги хворим, які відповідають випадку 2019-nCoV.

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Теги: Ковель, коронавірус
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