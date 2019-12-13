На Черкащині трьох дітей знайшли задушеними, а їхнього батька - повішеним





На тілах є сліди удушення. Крім того, на прибудинковому будівництві знайшли повішеним їх батька, - інформують



Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, експерти продовжують працювати на місці події, всі обставини з'ясовуються.



За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини", двох або більше осіб Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Придніпровське Чорнобаївського району Черкаської області в приватному будинку виявили тіла трьох дітей у віці від чотирьох до дев'яти років.На тілах є сліди удушення. Крім того, на прибудинковому будівництві знайшли повішеним їх батька, - інформують Надзвичайні новини , посилаючись на поліцію області.Як повідомляє прес-служба місцевої поліції, експерти продовжують працювати на місці події, всі обставини з'ясовуються.За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини", двох або більше осіб Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію