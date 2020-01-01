Курс валют у Луцьку на 18 березня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 28.70.
Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.30.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.30.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В умовах карантину у Луцьку продовжують працювати храми
Сьогодні, 09:26
На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 18 березня
Сьогодні, 09:05
«Краще я помру», - волинський священник про відмову від Причастя
Сьогодні, 08:48
Медіа