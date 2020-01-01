Курс валют у Луцьку на 18 березня





Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.30.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.90.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.30, а продаж – 28.70.Євро при купівлі становить – 29.50, продажу – 31.30.Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,38.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.90.

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