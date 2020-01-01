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В умовах карантину у Луцьку продовжують працювати храми

В умовах карантину у Луцьку продовжують працювати храми
Волинські храми Української православної церкви, Православної церкви України та греко-католицькі не зачинятимуться у зв’язку із карантином.

Про це кореспондентам Суспільного розповіли представники релігійних громад.

Свято-Троїцький кафедральний собор Луцька.

Прес-секретар Волинської єпархії Православної церкви України Віталій Собко розповів, що у будній день тут небагатолюдно, минулої неділі у храмі було удвічі менше прихожан.

"Зараз наша церква розглядає і розробляє механізми за рахунок чого ми зможемо це робити, щоб не порушувати всіх тих карантинних заходів, які впровадились у нашій країні. Церква розуміє і небезпеку і що важливо зараз максимально уважно поставитись до усіх рекомендацій, які дають лікарі", - сказав протоієрей Віталій Собко.

Він також розповів, що Православна церква України проводить онлайн трансляції богослужінь. Каже, що так робитимуть і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

У храмі Української греко-католицької церкви на вході — засоби захисту. Отець Роман Бегей Української греко-католицької церкви розповів, що люди стали обізнанішими, намагаються не обійматися один з одним, поменшало рукостискань.

"Наші храми працюватимуть у звиклому режимі. Ми просили старших людей і дітей, ті, хто почуває себе хворими чи має якісь симптоми, щоб залишалися вдома. Хто не міг би, чи не хотів би, чи має забагато страху щодо хвороби, щоб прийти у храм - трансляція богослужінь по онлайн із собору Воскресіння з Києва", - каже Роман Бегей.

Покровський храм у Луцьку.

Прес-секретар Волинської єпархії Української православної церкви, протоієрей Віктор Аніпко розповів, що тут миють підлогу, ручки дверей дезинфікують: "Волинська єпархія УПЦ, є розпорядження священного синоду, ми не закриваємо церкву. Якщо людей не буде, то церква буде закрита. Якщо у людини є якийсь сумнів, чи вона ризикує, коли підходить до ікони, то краще цього не робити".

Суспільне намагалося зв’язатися з головою Волинського об’єднання церков Євангельських християн-баптистів Ярославом Троцем. На телефонні дзвінки пастор не відповідав.

Щодо майбутніх богослужінь у волинських храмах — поки нічого не відомо, усе може змінитися за кілька днів, розповіли представники різних конфесій області.

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Теги: храмим, Луцьк, карантин
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Коментарі 4
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Вас що , не стосуэться указ президента ? держава в державі?. Закрити !!!! і НАКАЗАТИ!!!!
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В Радомишелі теж, померла жінка від коронавіруса ходила до церкви і що ми маемо?всі хто з нею контактував мають коронавірус!!!!!!!!!!
Вас Всіх бородатих ЛЮЦЕФЕРІВ треба заарештувати за навмисне зараження смертельним коронавірусом!!!!!!!!!!!!!!!
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В Радомишелі теж, померла жінка від коронавіруса ходила до церкви і що ми маемо?всі хто з нею контактував мають коронавірус!!!!!!!!!!
Вас Всіх бородатих ЛЮЦЕФЕРІВ треба заарештувати за навмисне зараження смертельним коронавірусом!!!!!!!!!!!!!!!
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От і правильно, хай продовжують працювати, чим більше тупорилих віруючих забере хвороба тим краще для генофонду людства, ще є незаперечний плюс це те, що в результаті смерті нинішніх пенсіонерів подолаємо дефіцит пенсійного фонду і заживемо як в Європі :)
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