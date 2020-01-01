В умовах карантину у Луцьку продовжують працювати храми





Про це кореспондентам



Свято-Троїцький кафедральний собор Луцька.



Прес-секретар Волинської єпархії Православної церкви України Віталій Собко розповів, що у будній день тут небагатолюдно, минулої неділі у храмі було удвічі менше прихожан.



"Зараз наша церква розглядає і розробляє механізми за рахунок чого ми зможемо це робити, щоб не порушувати всіх тих карантинних заходів, які впровадились у нашій країні. Церква розуміє і небезпеку і що важливо зараз максимально уважно поставитись до усіх рекомендацій, які дають лікарі", - сказав протоієрей Віталій Собко.



Він також розповів, що Православна церква України проводить онлайн трансляції богослужінь. Каже, що так робитимуть і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.



У храмі Української греко-католицької церкви на вході — засоби захисту. Отець Роман Бегей Української греко-католицької церкви розповів, що люди стали обізнанішими, намагаються не обійматися один з одним, поменшало рукостискань.



"Наші храми працюватимуть у звиклому режимі. Ми просили старших людей і дітей, ті, хто почуває себе хворими чи має якісь симптоми, щоб залишалися вдома. Хто не міг би, чи не хотів би, чи має забагато страху щодо хвороби, щоб прийти у храм - трансляція богослужінь по онлайн із собору Воскресіння з Києва", - каже Роман Бегей.



Покровський храм у Луцьку.



Прес-секретар Волинської єпархії Української православної церкви, протоієрей Віктор Аніпко розповів, що тут миють підлогу, ручки дверей дезинфікують: "Волинська єпархія УПЦ, є розпорядження священного синоду, ми не закриваємо церкву. Якщо людей не буде, то церква буде закрита. Якщо у людини є якийсь сумнів, чи вона ризикує, коли підходить до ікони, то краще цього не робити".



Суспільне намагалося зв’язатися з головою Волинського об’єднання церков Євангельських християн-баптистів Ярославом Троцем. На телефонні дзвінки пастор не відповідав.



Щодо майбутніх богослужінь у волинських храмах — поки нічого не відомо, усе може змінитися за кілька днів, розповіли представники різних конфесій області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські храми Української православної церкви, Православної церкви України та греко-католицькі не зачинятимуться у зв’язку із карантином.Про це кореспондентам Суспільного розповіли представники релігійних громад.Прес-секретар Волинської єпархії Православної церкви Українирозповів, що у будній день тут небагатолюдно, минулої неділі у храмі було удвічі менше прихожан."Зараз наша церква розглядає і розробляє механізми за рахунок чого ми зможемо це робити, щоб не порушувати всіх тих карантинних заходів, які впровадились у нашій країні. Церква розуміє і небезпеку і що важливо зараз максимально уважно поставитись до усіх рекомендацій, які дають лікарі", - сказав протоієрей Віталій Собко.Він також розповів, що Православна церква України проводить онлайн трансляції богослужінь. Каже, що так робитимуть і у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.У храмі Української греко-католицької церкви на вході — засоби захисту. ОтецьУкраїнської греко-католицької церкви розповів, що люди стали обізнанішими, намагаються не обійматися один з одним, поменшало рукостискань."Наші храми працюватимуть у звиклому режимі. Ми просили старших людей і дітей, ті, хто почуває себе хворими чи має якісь симптоми, щоб залишалися вдома. Хто не міг би, чи не хотів би, чи має забагато страху щодо хвороби, щоб прийти у храм - трансляція богослужінь по онлайн із собору Воскресіння з Києва", - каже Роман Бегей.Прес-секретар Волинської єпархії Української православної церкви, протоієрейрозповів, що тут миють підлогу, ручки дверей дезинфікують: "Волинська єпархія УПЦ, є розпорядження священного синоду, ми не закриваємо церкву. Якщо людей не буде, то церква буде закрита. Якщо у людини є якийсь сумнів, чи вона ризикує, коли підходить до ікони, то краще цього не робити".Суспільне намагалося зв’язатися з головою Волинського об’єднання церков Євангельських християн-баптистів. На телефонні дзвінки пастор не відповідав.Щодо майбутніх богослужінь у волинських храмах — поки нічого не відомо, усе може змінитися за кілька днів, розповіли представники різних конфесій області.

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