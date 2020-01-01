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Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски

Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски
У Луцьку виділили 100 тисяч гривень патрульній поліції та ГУНП у Волинській області на придбання індивідуальних засобів захисту.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова розповіла, що для патрульної поліції та ГУНП пропонують виділити по 25 тисяч гривень на придбання індивідуальних засобів захисту.

«Вони не знали, де все закупити, але знайшли, і просять суму збільшити до 100 тисяч гривень, а не до 50, як було передбачено раніше, аби купити більше засобів захисту. Тобто, виділити по 50, а не по 25 тисяч», - відзначила вона.

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Теги: маски, поліція, коронавірус, карантин, Луцьк
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