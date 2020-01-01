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На Волині військові комісаріати пішли на карантин

На Волині військові комісаріати пішли на карантин
На період карантину волинян просять без нагальної потреби обмежити відвідування військових комісаріатів Волинської області.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного військового комісаріату у facebook.

З метою дотримання рекомендацій на час карантину Волинський обласний та районні (міські) військові комісаріати будуть проводити прийом громадян дистанційно (особистий прийом громадян, оформлення та видачу путівок на санаторно-курортне лікування, інших документів та надання особистих консультацій військовослужбовцями та працівниками військових комісаріатів тимчасово призупинено).

Якщо у вас виникли питання, які можна узгодити дистанційно, то можна звернутись на електронну адресу Волинського обласного військового комісаріату: [email protected] , або за контактними телефонами:

ВОЛИНСЬКИЙ ОВК: (0332) 25-25-21;
Володимир-Волинський ОРВК: (03342) 3-10-11;
Горохівський РВК: (03379) 2-13-56;
Іваничівський РВК: (03372) 2-20-04;
Камінь-Каширський РВК: (03357) 5-01-60;
Ківерцівський РВК: (03365) 2-13-72;
Ковельський ОМВК: (03352) 5-02-33;
Локачинський РВК: (03374) 2-23-79;
Луцький ОМВК: (03342) 75-14-31;
Любешівський РВК: (03362) 2-17-41;
Любомльський ОРВК: (03377) 2-41-94;
Маневицький РВК: (03376) 2-15-63;
Нововолинський ОРВК: (03344) 3-25-09;
Ратнівський РВК: (03366) 2-14-72;
Рожищенський РВК: (03368) 2-14-84;
Старовижівський РВК: (03346) 2-16-31;
Турійський РВК: (03363) 2-12-31;
Шацький РВК: (03355) 2-90-08



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Теги: військові комісаріати, Волинь
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