На Волині військові комісаріати пішли на карантин





Про це повідомили на сторінці Волинського обласного військового комісаріату у facebook.



З метою дотримання рекомендацій на час карантину Волинський обласний та районні (міські) військові комісаріати будуть проводити прийом громадян дистанційно (особистий прийом громадян, оформлення та видачу путівок на санаторно-курортне лікування, інших документів та надання особистих консультацій військовослужбовцями та працівниками військових комісаріатів тимчасово призупинено).



Якщо у вас виникли питання, які можна узгодити дистанційно, то можна звернутись на електронну адресу Волинського обласного військового комісаріату:



ВОЛИНСЬКИЙ ОВК: (0332) 25-25-21;

Володимир-Волинський ОРВК: (03342) 3-10-11;

Горохівський РВК: (03379) 2-13-56;

Іваничівський РВК: (03372) 2-20-04;

Камінь-Каширський РВК: (03357) 5-01-60;

Ківерцівський РВК: (03365) 2-13-72;

Ковельський ОМВК: (03352) 5-02-33;

Локачинський РВК: (03374) 2-23-79;

Луцький ОМВК: (03342) 75-14-31;

Любешівський РВК: (03362) 2-17-41;

Любомльський ОРВК: (03377) 2-41-94;

Маневицький РВК: (03376) 2-15-63;

Нововолинський ОРВК: (03344) 3-25-09;

Ратнівський РВК: (03366) 2-14-72;

Рожищенський РВК: (03368) 2-14-84;

Старовижівський РВК: (03346) 2-16-31;

Турійський РВК: (03363) 2-12-31;

Шацький РВК: (03355) 2-90-08







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На період карантину волинян просять без нагальної потреби обмежити відвідування військових комісаріатів Волинської області.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного військового комісаріату у facebook.З метою дотримання рекомендацій на час карантину Волинський обласний та районні (міські) військові комісаріати будуть проводити прийом громадян дистанційно (особистий прийом громадян, оформлення та видачу путівок на санаторно-курортне лікування, інших документів та надання особистих консультацій військовослужбовцями та працівниками військових комісаріатів тимчасово призупинено).Якщо у вас виникли питання, які можна узгодити дистанційно, то можна звернутись на електронну адресу Волинського обласного військового комісаріату: [email protected] , або за контактними телефонами:ВОЛИНСЬКИЙ ОВК: (0332) 25-25-21;Володимир-Волинський ОРВК: (03342) 3-10-11;Горохівський РВК: (03379) 2-13-56;Іваничівський РВК: (03372) 2-20-04;Камінь-Каширський РВК: (03357) 5-01-60;Ківерцівський РВК: (03365) 2-13-72;Ковельський ОМВК: (03352) 5-02-33;Локачинський РВК: (03374) 2-23-79;Луцький ОМВК: (03342) 75-14-31;Любешівський РВК: (03362) 2-17-41;Любомльський ОРВК: (03377) 2-41-94;Маневицький РВК: (03376) 2-15-63;Нововолинський ОРВК: (03344) 3-25-09;Ратнівський РВК: (03366) 2-14-72;Рожищенський РВК: (03368) 2-14-84;Старовижівський РВК: (03346) 2-16-31;Турійський РВК: (03363) 2-12-31;Шацький РВК: (03355) 2-90-08

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