На Волині військові комісаріати пішли на карантин
Сьогодні, 09:37
На період карантину волинян просять без нагальної потреби обмежити відвідування військових комісаріатів Волинської області.
Про це повідомили на сторінці Волинського обласного військового комісаріату у facebook.
З метою дотримання рекомендацій на час карантину Волинський обласний та районні (міські) військові комісаріати будуть проводити прийом громадян дистанційно (особистий прийом громадян, оформлення та видачу путівок на санаторно-курортне лікування, інших документів та надання особистих консультацій військовослужбовцями та працівниками військових комісаріатів тимчасово призупинено).
Якщо у вас виникли питання, які можна узгодити дистанційно, то можна звернутись на електронну адресу Волинського обласного військового комісаріату: [email protected] , або за контактними телефонами:
ВОЛИНСЬКИЙ ОВК: (0332) 25-25-21;
Володимир-Волинський ОРВК: (03342) 3-10-11;
Горохівський РВК: (03379) 2-13-56;
Іваничівський РВК: (03372) 2-20-04;
Камінь-Каширський РВК: (03357) 5-01-60;
Ківерцівський РВК: (03365) 2-13-72;
Ковельський ОМВК: (03352) 5-02-33;
Локачинський РВК: (03374) 2-23-79;
Луцький ОМВК: (03342) 75-14-31;
Любешівський РВК: (03362) 2-17-41;
Любомльський ОРВК: (03377) 2-41-94;
Маневицький РВК: (03376) 2-15-63;
Нововолинський ОРВК: (03344) 3-25-09;
Ратнівський РВК: (03366) 2-14-72;
Рожищенський РВК: (03368) 2-14-84;
Старовижівський РВК: (03346) 2-16-31;
Турійський РВК: (03363) 2-12-31;
Шацький РВК: (03355) 2-90-08
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Про це повідомили на сторінці Волинського обласного військового комісаріату у facebook.
З метою дотримання рекомендацій на час карантину Волинський обласний та районні (міські) військові комісаріати будуть проводити прийом громадян дистанційно (особистий прийом громадян, оформлення та видачу путівок на санаторно-курортне лікування, інших документів та надання особистих консультацій військовослужбовцями та працівниками військових комісаріатів тимчасово призупинено).
Якщо у вас виникли питання, які можна узгодити дистанційно, то можна звернутись на електронну адресу Волинського обласного військового комісаріату: [email protected] , або за контактними телефонами:
ВОЛИНСЬКИЙ ОВК: (0332) 25-25-21;
Володимир-Волинський ОРВК: (03342) 3-10-11;
Горохівський РВК: (03379) 2-13-56;
Іваничівський РВК: (03372) 2-20-04;
Камінь-Каширський РВК: (03357) 5-01-60;
Ківерцівський РВК: (03365) 2-13-72;
Ковельський ОМВК: (03352) 5-02-33;
Локачинський РВК: (03374) 2-23-79;
Луцький ОМВК: (03342) 75-14-31;
Любешівський РВК: (03362) 2-17-41;
Любомльський ОРВК: (03377) 2-41-94;
Маневицький РВК: (03376) 2-15-63;
Нововолинський ОРВК: (03344) 3-25-09;
Ратнівський РВК: (03366) 2-14-72;
Рожищенський РВК: (03368) 2-14-84;
Старовижівський РВК: (03346) 2-16-31;
Турійський РВК: (03363) 2-12-31;
Шацький РВК: (03355) 2-90-08
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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