У Луцьку для купівлі е-квитків для пільговиків передбачають 4 мільйони

У Луцьку на придбання електронних квитків для пільговиків у 2020 році передбачають 4,2 мільйони гривень.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Член виконкомувідзначив, що у 2020 році передбачили 4,2 мільйона гривень для купівлі електронних квитків для пільговиків. Один квиток вартує 35 гривень. Щур відзначив, що з цих цифр випливає, що у Луцьку – понад 100 тисяч пільговиків, а не близько 50-ти, як декларували.Начальник управління транспорту і зв’язкуповідомив, що торік видали пенсіонерам та учням більше 80 тисяч квитків, однак їх ще не оплатили. Щороку до цифри у Луцьку буде додаватися 2 тисячі учнів та 2 тисячі пенсіонерів.«У нас 52 тисячі пенсіонерів, 22 тисячі студентів, 20 тисяч учнів. Оператор не виставив рахунку у 2019 році для того, аби йому повернути кошти. Він взяв зобов’язання проплатити 55 тисяч квитків, але ми закладаємо кошти», - сказав Степанов. І додав, що у суму 4,2 мільйони входить облаштування «розумних зупинок».Заммеравідзначив, що питання «підготовлене слизько», тому доручив підготувати відповіді на всі запитання і порадив поки не підтримувати проєкт Програми автоматизованої системи обліку оплати проїзду в громадському транспорті Луцької міської територіальної громади на 2020–2024 роки.