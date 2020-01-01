На луцьких маршрутах №3 та №6 – нові перевізники
Сьогодні, 10:25
У Луцьку затвердили результати конкурсу на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами загального користування №3 та №6.
Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Маршрут №6 “Залізничний вокзал – с. Брище” обслуговуватиме ФОП Коровіцький А.Л. (термін дії договору на перевезення пасажирів один рік).
Маршрут №3 “Гаразджа (кладовище) – Госпіталь” буде обслуговувати ФОП Макарчук М.П. (термін дії договору на перевезення пасажирів п’ять років).
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Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Маршрут №6 “Залізничний вокзал – с. Брище” обслуговуватиме ФОП Коровіцький А.Л. (термін дії договору на перевезення пасажирів один рік).
Маршрут №3 “Гаразджа (кладовище) – Госпіталь” буде обслуговувати ФОП Макарчук М.П. (термін дії договору на перевезення пасажирів п’ять років).
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