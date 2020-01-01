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Неповнолітній п'яний волинянин на мотоциклі врізався у дерево: пасажир загинув

Неповнолітній п'яний волинянин на мотоциклі врізався у дерево: пасажир загинув
На вулиці Незалежності у селищі Маневичі 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Geon», ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та врізався у дерево.

Смертельна автопригода трапилася у ніч на 18 березня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Зауважують, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок автопригоди пасажир мотоцикла, 17-річний житель селища, від отриманих травм помер у лікарні. Мотоцикліст тілесних ушкоджень не отримав.

Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.

За фактом летальної ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Маневичі, смертельна аварія, мотоцикліст
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