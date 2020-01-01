Пожежа залишила без даху над головою сім’ю на Волині: просять допомогти відремонтувати будинок





Дівчина розповіла



18-річна Діана Згоран розповіла, як все сталося: “Почало все горіти близько опів на 12-ту ранку в четвер (12-го березня – авт.). Оскільки пожежа почалась згори, то ніхто нічого не помітив. Ми навіть спершу не зрозуміли, що щось горить. Коли вже побачили вогонь, то почали все виносити з хати. Головне, що врятували документи і гроші”, – розповідає студентка.



У будинку згорів весь дах, підлога. Одне вікно вибухнуло під час пожежі, два – дали тріщини. Не лишилося і меблів.



Діана розповіла, що її 93-річну бабусю та брата забрали родичі в Любохинець. Чотирьох членів сім’ї, серед яких і дівчина, прихистили сусіди.



За словами студентки, зі збором коштів їй допомагають її одногрупниці. Саме вони поширюють інформацію з реквізитами на своїх сторінках в інстаграмі.



“Поки що ми не знаємо, де будемо жити. Наразі у нас найбільша потреба у коштах, аби накрити дах”, – каже Діана.



Дідусь дівчини, Петро Миколайович повідомив журналістам БУГу, що офіційна причина виникнення пожежі – коротке замикання.



Допомогти сім’ї можна за реквізитами: Карта ПриватБанку 4149 4991 4268 0246 Соколюк Петро Миколайович (дідусь Діани).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12-го березня трапилася пожежа в селі Мшанець, що за 25 кілометрів від Любомля. Згорів будинок, в якому проживала сім’я студентки 3-го курсу Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А.Ю. Кримського.Дівчина розповіла БУГу , що наразі вона та п’ятеро інших членів сім’ї змушені шукати прихистку в сусідів та родичів. Коштів на те, щоб бодай відремонтувати дах будинку, немає.18-річна Діана Згоран розповіла, як все сталося: “Почало все горіти близько опів на 12-ту ранку в четвер (12-го березня – авт.). Оскільки пожежа почалась згори, то ніхто нічого не помітив. Ми навіть спершу не зрозуміли, що щось горить. Коли вже побачили вогонь, то почали все виносити з хати. Головне, що врятували документи і гроші”, – розповідає студентка.У будинку згорів весь дах, підлога. Одне вікно вибухнуло під час пожежі, два – дали тріщини. Не лишилося і меблів.Діана розповіла, що її 93-річну бабусю та брата забрали родичі в Любохинець. Чотирьох членів сім’ї, серед яких і дівчина, прихистили сусіди.За словами студентки, зі збором коштів їй допомагають її одногрупниці. Саме вони поширюють інформацію з реквізитами на своїх сторінках в інстаграмі.“Поки що ми не знаємо, де будемо жити. Наразі у нас найбільша потреба у коштах, аби накрити дах”, – каже Діана.Дідусь дівчини, Петро Миколайович повідомив журналістам БУГу, що офіційна причина виникнення пожежі – коротке замикання.

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