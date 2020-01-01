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Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам

Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам
У Луцьку планують створити волонтерський рух задля допомоги людям похилого віку під час карантину.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що у Луцьку працюють над можливістю створення волонтерської групи на базі департаменту соцполітики.

«Будемо звертатися до релігійних конфесій, до молоді за допомогою. Пенсіонери не повинні виходити з дому, тож якщо їм потрібно купити продукти, це зроблять волонтери», - зауважив він.

Пустовіт додав, що епідемії можна запобігти лише шляхом уникнення контактів.




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Теги: карантин, Луцьк
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Коментарі 1
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що з кромберг і шуберт???? міська рада дай відповідь
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