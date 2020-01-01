Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам

У Луцьку планують створити волонтерський рух задля допомоги людям похилого віку під час карантину.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.В.о. мера Луцькаповідомив, що у Луцьку працюють над можливістю створення волонтерської групи на базі департаменту соцполітики.«Будемо звертатися до релігійних конфесій, до молоді за допомогою. Пенсіонери не повинні виходити з дому, тож якщо їм потрібно купити продукти, це зроблять волонтери», - зауважив він.Пустовіт додав, що епідемії можна запобігти лише шляхом уникнення контактів.