Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам
Сьогодні, 11:04
У Луцьку планують створити волонтерський рух задля допомоги людям похилого віку під час карантину.
Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що у Луцьку працюють над можливістю створення волонтерської групи на базі департаменту соцполітики.
«Будемо звертатися до релігійних конфесій, до молоді за допомогою. Пенсіонери не повинні виходити з дому, тож якщо їм потрібно купити продукти, це зроблять волонтери», - зауважив він.
Пустовіт додав, що епідемії можна запобігти лише шляхом уникнення контактів.
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Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що у Луцьку працюють над можливістю створення волонтерської групи на базі департаменту соцполітики.
«Будемо звертатися до релігійних конфесій, до молоді за допомогою. Пенсіонери не повинні виходити з дому, тож якщо їм потрібно купити продукти, це зроблять волонтери», - зауважив він.
Пустовіт додав, що епідемії можна запобігти лише шляхом уникнення контактів.
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Коментарі 1
що з кромберг і шуберт???? міська рада дай відповідь
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