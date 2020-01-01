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У Луцьку медсестер дитячої поліклініки з квітня працевлаштують в школах

У Луцьку медсестер дитячої поліклініки з квітня працевлаштують в школах
У Луцьку працевлаштованих у дитячій поліклініці медсестер оформлять у заклади освіти.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

У зв’язку з реформуванням медицини з 1 квітня медсестри, які працюють у школах, більше не будуть підпорядковуватися дитячій поліклініці, тобто не входитимуть у її штат.

Відтак, у Луцьку вирішили увести до штатних розписів закладів освіти 33 штатні одиниці сестер медичних за рахунок коштів Луцької міської територіальної громади.

Додатково виділять 1 859 100 гривень з бюджету для фінансування заробітної плати медсестрам.

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Теги: медсестери, Луцьк, школи
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