У Луцьку медсестер дитячої поліклініки з квітня працевлаштують в школах
Сьогодні, 11:50
У Луцьку працевлаштованих у дитячій поліклініці медсестер оформлять у заклади освіти.
Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв’язку з реформуванням медицини з 1 квітня медсестри, які працюють у школах, більше не будуть підпорядковуватися дитячій поліклініці, тобто не входитимуть у її штат.
Відтак, у Луцьку вирішили увести до штатних розписів закладів освіти 33 штатні одиниці сестер медичних за рахунок коштів Луцької міської територіальної громади.
Додатково виділять 1 859 100 гривень з бюджету для фінансування заробітної плати медсестрам.
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Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв’язку з реформуванням медицини з 1 квітня медсестри, які працюють у школах, більше не будуть підпорядковуватися дитячій поліклініці, тобто не входитимуть у її штат.
Відтак, у Луцьку вирішили увести до штатних розписів закладів освіти 33 штатні одиниці сестер медичних за рахунок коштів Луцької міської територіальної громади.
Додатково виділять 1 859 100 гривень з бюджету для фінансування заробітної плати медсестрам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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