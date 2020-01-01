У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин
Сьогодні, 11:15
У Луцьку повністю припинили роботу всі ринки.
Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, 17 березня у Луцьку, попри оголошені карантинні заходи, ринки працювали. Зокрема, йдеться про "Пасаж"та "Півничний ринок". Також від ранку працював фермерський ринок на площі поблизу РАЦСу, що на проспекті Соборності.
Згодом радник мера Ігор Поліщук повідомив, якщо у місті ринки будуть працювати надалі, то з власниками розірвуть договори оренди землі.
«Якщо вчора на «Пасажі» був армагеддон, то сьогодні вже поліція звітує, що всі ринки не працюють. Це мінімізує контакти людей», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.
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Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Нагадаємо, 17 березня у Луцьку, попри оголошені карантинні заходи, ринки працювали. Зокрема, йдеться про "Пасаж"та "Півничний ринок". Також від ранку працював фермерський ринок на площі поблизу РАЦСу, що на проспекті Соборності.
Згодом радник мера Ігор Поліщук повідомив, якщо у місті ринки будуть працювати надалі, то з власниками розірвуть договори оренди землі.
«Якщо вчора на «Пасажі» був армагеддон, то сьогодні вже поліція звітує, що всі ринки не працюють. Це мінімізує контакти людей», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.
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