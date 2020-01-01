вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин

У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин
У Луцьку повністю припинили роботу всі ринки.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Нагадаємо, 17 березня у Луцьку, попри оголошені карантинні заходи, ринки працювали. Зокрема, йдеться про "Пасаж"та "Півничний ринок". Також від ранку працював фермерський ринок на площі поблизу РАЦСу, що на проспекті Соборності.

Згодом радник мера Ігор Поліщук повідомив, якщо у місті ринки будуть працювати надалі, то з власниками розірвуть договори оренди землі.

«Якщо вчора на «Пасажі» був армагеддон, то сьогодні вже поліція звітує, що всі ринки не працюють. Це мінімізує контакти людей», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцькі ринки, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Протягом минулої ночі в Луцьку спіймали шістьох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:24
Знайшли волинянина, який викрав авто у селищі на Волині
Сьогодні, 11:18
У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин
Сьогодні, 11:15
Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам
Сьогодні, 11:04
У Луцьку з’явиться проїзний е-квиток у тролейбусах, однак не для всіх
Сьогодні, 11:00
Схожі новини
Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам
Сьогодні, 11:04
Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт
Сьогодні, 10:57
Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски Луцьким правоохоронцям виділили 100 тисяч гривень на захисні маски
Сьогодні, 09:35
В умовах карантину у Луцьку продовжують працювати храми В умовах карантину у Луцьку продовжують працювати храми
Сьогодні, 09:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Протягом минулої ночі в Луцьку спіймали шістьох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:24
 0
Знайшли волинянина, який викрав авто у селищі на Волині
Сьогодні, 11:18
 0
У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин
Сьогодні, 11:15
 0
Карантин – сиди вдома: у Луцьку створять волонтерський рух для допомоги пенсіонерам
Сьогодні, 11:04
 0
У Луцьку з’явиться проїзний е-квиток у тролейбусах, однак не для всіх
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8