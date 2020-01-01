У Луцьку всі ринки остаточно пішли на карантин





Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Нагадаємо, 17 березня у Луцьку,



Згодом радник мера Ігор Поліщук повідомив, якщо у місті ринки будуть працювати надалі, то з власниками розірвуть договори оренди землі.



«Якщо вчора на «Пасажі» був армагеддон, то сьогодні вже поліція звітує, що всі ринки не працюють. Це мінімізує контакти людей», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку повністю припинили роботу всі ринки.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Нагадаємо, 17 березня у Луцьку, попри оголошені карантинні заходи, ринки працювали. Зокрема, йдеться про "Пасаж"та "Півничний ринок". Також від ранку працював фермерський ринок на площі поблизу РАЦСу, що на проспекті Соборності.Згодом радник мераповідомив, якщо у місті ринки будуть працювати надалі, то з власниками«Якщо вчора на «Пасажі» був армагеддон, то сьогодні вже поліція звітує, що всі ринки не працюють. Це мінімізує контакти людей», - наголосив в.о. мера Григорій Пустовіт.

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