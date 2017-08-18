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Повідомили, як лучанам надаватимуть стоматологічну допомогу під час карантину

Повідомили, як лучанам надаватимуть стоматологічну допомогу під час карантину
У Луцьку надаватимуть лише ургентну стоматологічну допомогу.

Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що у місті пропонують надавати ургентну допомогу у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та у КП «Луцька міська дитяча поліклініка».

«Усі планові лікування зупиняємо у зв’язку з запобіганням поширення коронавірусу», - додав посадовець.

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Теги: стоматологія, Луцьк
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