Повідомили, як лучанам надаватимуть стоматологічну допомогу під час карантину
Сьогодні, 18:20
У Луцьку надаватимуть лише ургентну стоматологічну допомогу.
Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що у місті пропонують надавати ургентну допомогу у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та у КП «Луцька міська дитяча поліклініка».
«Усі планові лікування зупиняємо у зв’язку з запобіганням поширення коронавірусу», - додав посадовець.
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Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що у місті пропонують надавати ургентну допомогу у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та у КП «Луцька міська дитяча поліклініка».
«Усі планові лікування зупиняємо у зв’язку з запобіганням поширення коронавірусу», - додав посадовець.
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