Повідомили, як лучанам надаватимуть стоматологічну допомогу під час карантину





Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін розповів, що у місті пропонують надавати ургентну допомогу у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та у КП «Луцька міська дитяча поліклініка».



«Усі планові лікування зупиняємо у зв’язку з запобіганням поширення коронавірусу», - додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку надаватимуть лише ургентну стоматологічну допомогу.Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що у місті пропонують надавати ургентну допомогу у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» та у КП «Луцька міська дитяча поліклініка».«Усі планові лікування зупиняємо у зв’язку з запобіганням поширення коронавірусу», - додав посадовець.

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