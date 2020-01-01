Знайшли волинянина, який викрав авто у селищі на Волині





Так, 17 березня, до поліції із заявою звернувся 24-річний житель селища Стара Вижівка, - пише ГУНП у Волинській області.



Потерпілий повідомив, що під час перебування за кордоном, невідома особа викрала його автомобіль Opel Vectra B, котрий знаходився на вулиці селища.



Співробітники поліції встановили, що авто викрав 27-річний житель Ківерцівського району. Автомобіль правоохоронці вилучили та повернули власнику.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті, зокрема, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.









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