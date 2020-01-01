Протягом минулої ночі в Луцьку спіймали шістьох п'яних водіїв

Протягом ночі у Луцьку патрульні поліцейські виявили шістьох водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані сп’яніння.про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Так, близько 20-ї години на вулиці Довженка, інспектори зупинили автомобіль марки ЗАЗ 11022, водій якого їхав без ближнього світла фар у темну пору доби, чим порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з 66-річним водієм, патрульні виявили ознаки сп’яніння. Втім, проходити огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою спеціального технічного засобу "Drager" чи у лікаря нарколога водій відмовився у присутності двох свідків.23:00, охоронці порядку отримують інформацію від небайдужих громадян, про те, що на проспекті Відродження рухається автомобіль марки Volkswagen Touran синього кольору, водій якого можливо в стані алкогольного сп’яніння. Оперативно прибувши на місце події, та обстеживши прилеглу територію, інспектори зупинили транспортний засіб, який підпадав під орієнтування на проспекті Молоді. 22-річний водій виявив бажання пройти медичний огляд на стан алкогольного сп’яніння у медичному закладі – результат лікаря нарколога позитивний.Наступний випадок трапився через 30 хвилин на вулиці Данила Галицького, тут 22-річний водій, керуючи автомобілем марки Opel Vectra вирішив перетнути суцільну лінію дорожньої розмітки. Патрульні зупинили водія, під час спілкування виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак, проходити огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння відмовився у присутності двох свідків.Технічну несправність у авто марки Fiat Ducato помічають патрульні поліцейські на вулиці Мамсурова. У 43-річного водія інспектори виявляють явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат лікаря нарколога – позитивний.В той же час інший екіпаж, патрулюючи на бульварі Дружби Народів, помітили транспортний засіб марки Ford Transit, у якого під час руху заднім ходом не працював задній ходовий вогонь – що є порушення правил дорожнього руху.В ході спілкування з 20-річним водієм, виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу. Результат показав 1, 44 проміле, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму.03:16 ночі, проспект Грушевського, тут небайдужі громадяни повідомили, що в сторону проспекту Перемоги рухається автомобіль марки Volvo чорного кольору, водій якого можливо перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Керманича зупинено працівниками патрульної поліції. 41-річний водій погодився пройти огляд у медичному закладі, результат – позитивний.Крім цього, під час перевірки патрульні виявили, що водій вже протягом року притягувався до адміністративної відповідальності за керування у нетверезому стані та позбавлений судом права керування транспортними засобами.На всіх водіїв склали адміністративні матеріали за статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, та відсторонено від керування.