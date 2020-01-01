вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Запалювала свічки у квартирі: у Луцьку з пожежі врятували пенсіонерку

Запалювала свічки у квартирі: у Луцьку з пожежі врятували пенсіонерку
У Луцьку горіла квартира у п’ятиповерховому будинку на вулиці В’ячеслава Хурсенка, 29.

Пожежа трапилась о 23:05, - пише УДСНС України у Волинській області.

Зазначається, що у квартирі на п’ятому поверсі жінка літнього віку запалювала свічки, що й призвело до виникнення пожежі.

Рятувальники за 11 хвилин локалізували пожежу і о 23:34 остаточно ліквідували її. Під час гасіння пожежі у квартирі працівники ДСНС врятували 92-річну жінку, яку госпіталізували до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лісівники проводять дезінфекцію зон рекреації. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку медсестер дитячої поліклініки з квітня працевлаштують в школах
Сьогодні, 11:50
Запалювала свічки у квартирі: у Луцьку з пожежі врятували пенсіонерку
Сьогодні, 11:31
Протягом минулої ночі в Луцьку спіймали шістьох п'яних водіїв
Сьогодні, 11:24
Знайшли волинянина, який викрав авто у селищі на Волині
Сьогодні, 11:18
Схожі новини
На проспекті Соборності у Луцьку на ходу загорівся автомобіль На проспекті Соборності у Луцьку на ходу загорівся автомобіль
11 березень, 17:26
Пожежа в багатоповерхівці у Луцьку: врятували двох жінок та малюка. ОНОВЛЕНО. ФОТО Пожежа в багатоповерхівці у Луцьку: врятували двох жінок та малюка. ОНОВЛЕНО. ФОТО
28 лютий, 12:13
У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО
28 лютий, 11:21
У Луцьку із задимленої квартири врятували п'яного чоловіка У Луцьку із задимленої квартири врятували п'яного чоловіка
26 лютий, 18:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал
Сьогодні, 12:53
 0
У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку
Сьогодні, 12:28
 0
У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 12:26
 0
У Київській області ввели режим надзвичайної ситуації
Сьогодні, 12:15
 0
У Нововолинську підприємці прийшли під міськраду вимагати дозволу на роботу ринку
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8