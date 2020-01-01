Запалювала свічки у квартирі: у Луцьку з пожежі врятували пенсіонерку





Пожежа трапилась о 23:05, - пише УДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що у квартирі на п’ятому поверсі жінка літнього віку запалювала свічки, що й призвело до виникнення пожежі.



Рятувальники за 11 хвилин локалізували пожежу і о 23:34 остаточно ліквідували її. Під час гасіння пожежі у квартирі працівники ДСНС врятували 92-річну жінку, яку госпіталізували до лікарні.

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