У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю
Сьогодні, 19:16
У Любешівського району під час гасіння пожежі з будинку врятували 85-річну жінку.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Так, о 20:45 до служби порятунку зателефонували сусіди, які повідомили про пожежу у дерев’яній будівлі мешканки села Зарудче. О 20:50 на місце виклику прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешова, які вже 21:00 локалізували пожежу, а о 21:45 остаточно її ліквідували.
Загалом за добу співробітники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області врятували на пожежах трьох жінок літнього віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Так, о 20:45 до служби порятунку зателефонували сусіди, які повідомили про пожежу у дерев’яній будівлі мешканки села Зарудче. О 20:50 на місце виклику прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешова, які вже 21:00 локалізували пожежу, а о 21:45 остаточно її ліквідували.
Загалом за добу співробітники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області врятували на пожежах трьох жінок літнього віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи
Сьогодні, 19:35
У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю
Сьогодні, 19:16
Карантинне обмеження: водій автобуса «Луцьк-Гряда» не довіз пасажирів, бо уже була 12-та година
Сьогодні, 18:50
Медіа