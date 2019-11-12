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У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю

У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю
У Любешівського району під час гасіння пожежі з будинку врятували 85-річну жінку.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Так, о 20:45 до служби порятунку зателефонували сусіди, які повідомили про пожежу у дерев’яній будівлі мешканки села Зарудче. О 20:50 на місце виклику прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешова, які вже 21:00 локалізували пожежу, а о 21:45 остаточно її ліквідували.

Загалом за добу співробітники підрозділів Управління ДСНС у Волинській області врятували на пожежах трьох жінок літнього віку.

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Теги: Любешівський район, пожежа, врятована бабуся
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