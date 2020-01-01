У Нововолинську підприємці прийшли під міськраду вимагати дозволу на роботу ринку

Сьогодні, 18 березня, вранці до Нововолинської міської ради прийшли понад тридцять підприємців із продуктового ринку, що знаходиться біля спортивно-оздоровчого комплексу «Шахтар», із вимогою надати їм дозвіл на роботу під час карантину не лише тут, але й на великому ринку у базарні дні.Про це повідомляє відділ інформаційної політики міськради Нововолинська.Аргументували свою вимогу підприємці тим, що закуплений товар потрібно реалізувати, адже продукти швидко псуються. Крім того, цікавило підприємців питання орендної плати. Зокрема, чи знімуть її з них на той час, поки ринок не працюватиме.В ході дискусії знайшли компроміс: дозволили працювати сьогодні, 18 березня, до обіду, щоб можна було реалізувати частину товару та навести лад у торгових контейнерах. Підприємці взяли на себе відповідальність контролю за кількістю людей, що заходитиме на територію ринку.Перший заступник міського голови, секретар радидав вказівку адміністрації ринку врегулювати питання орендної плати за торгові місця на час карантину.Під час діалогу з підприємцями посадовець наголосив, що рішення зупинити роботу ринків, торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, спортивних закладів, закладів громадського харчування, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправних станцій та закладів, що здійснюють доставку їжі додому, було прийнято 16 березня 2020 року на засіданні Кабінету Міністрів України. Отож органи місцевої влади не можуть його відміняти, а лише зобов’язані зробити все від них залежне, аби рішення, спрямоване на недопущення поширення коронавірусу, а, відтак захисту наших людей і збереження їх життя, було виконане. Перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський наголосив і на тому, що прийнято закон про запровадження штрафних санкцій у разі недотримання карантину і звернувся до мешканців Нововолинська та селища Благодатного із повною серйозністю поставитись до безумовного виконання всіх вимог, які зорієнтовані на запобігання поширенню цієї важкої недуги. Бо лише спільними зусиллями зможемо досягти бажаного результату - зупинити коронавірус і зберегти здоров’я собі та близьким.