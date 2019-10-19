У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку





Про це інформують на сторінці nv_info в інстаграмі, - пише



Рятувальникам про займання повідомили перехожі. На місці події працювало кілька пожежних машин.



Як зазначила інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук, ймовірна причина пожежі – підпал.



Хто саме це зробив будуть з’ясовувати правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 17-го березня трапилася пожежа в покинутому приміщенні, що знаходиться неподалік міської ради. Будівля вже багато років як не використовується, займання тут трапилося не вперше.Про це інформують на сторінці nv_info в інстаграмі, - пише Буг Рятувальникам про займання повідомили перехожі. На місці події працювало кілька пожежних машин.Як зазначила інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області, ймовірна причина пожежі – підпал.Хто саме це зробив будуть з’ясовувати правоохоронці.

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