У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку
Сьогодні, 12:28
У Нововолинську 17-го березня трапилася пожежа в покинутому приміщенні, що знаходиться неподалік міської ради. Будівля вже багато років як не використовується, займання тут трапилося не вперше.
Про це інформують на сторінці nv_info в інстаграмі, - пише Буг.
Рятувальникам про займання повідомили перехожі. На місці події працювало кілька пожежних машин.
Як зазначила інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук, ймовірна причина пожежі – підпал.
Хто саме це зробив будуть з’ясовувати правоохоронці.
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Про це інформують на сторінці nv_info в інстаграмі, - пише Буг.
Рятувальникам про займання повідомили перехожі. На місці події працювало кілька пожежних машин.
Як зазначила інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук, ймовірна причина пожежі – підпал.
Хто саме це зробив будуть з’ясовувати правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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