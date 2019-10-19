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У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку

У Нововолинську горіла покинута будівля колишнього банку
У Нововолинську 17-го березня трапилася пожежа в покинутому приміщенні, що знаходиться неподалік міської ради. Будівля вже багато років як не використовується, займання тут трапилося не вперше.

Про це інформують на сторінці nv_info в інстаграмі, - пише Буг.

Рятувальникам про займання повідомили перехожі. На місці події працювало кілька пожежних машин.

Як зазначила інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук, ймовірна причина пожежі – підпал.

Хто саме це зробив будуть з’ясовувати правоохоронці.


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Теги: пожежа, будівля, Нововолинськ
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