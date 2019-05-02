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У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал

У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал
У Луцьку зачинені автостанції та вокзал.

Про це інформує Суспільне Волині.

З 12:00 години вхід на залізничний вокзал закритий, усі пасажирські перевезення зупиненні. Без змін у графіку залишаються вантажні перевезення, зауважив працівник залізниці Дмитро Семенов.

Нагадаємо, у Луцьку ухвалили рішення про припинення роботи громадського транспорту на період карантину (щонайменше до 3 квітня).

З 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонене автобусне пасажирське перевезення міжміського та міжобласного сполучення.
У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал
У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал

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Теги: карантин, перевезення, транспорт
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