У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал
Сьогодні, 12:53
У Луцьку зачинені автостанції та вокзал.
Про це інформує Суспільне Волині.
З 12:00 години вхід на залізничний вокзал закритий, усі пасажирські перевезення зупиненні. Без змін у графіку залишаються вантажні перевезення, зауважив працівник залізниці Дмитро Семенов.
Нагадаємо, у Луцьку ухвалили рішення про припинення роботи громадського транспорту на період карантину (щонайменше до 3 квітня).
З 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонене автобусне пасажирське перевезення міжміського та міжобласного сполучення.
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Про це інформує Суспільне Волині.
З 12:00 години вхід на залізничний вокзал закритий, усі пасажирські перевезення зупиненні. Без змін у графіку залишаються вантажні перевезення, зауважив працівник залізниці Дмитро Семенов.
Нагадаємо, у Луцьку ухвалили рішення про припинення роботи громадського транспорту на період карантину (щонайменше до 3 квітня).
З 12-ї години дня 18 березня 2020 року заборонене автобусне пасажирське перевезення міжміського та міжобласного сполучення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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