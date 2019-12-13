Волинський рибпатруль випустив у Хрінницьке водосховище майже тонну риби. ФОТО





Вселення здійснювалося з ініціативи та за рахунок групи рибалок-любителів та власників дач, розташованих в селі Липа. Метою вселення було проведення біологічної меліорації та відновлення популяції аборигенної іхтіофауни водойми, -



Так, до водосховища випустили 3 851 риби, загальною вагою 870 кг. Зокрема, 680 кг (3 091) коропа, 150 кг (600) товстолоба та 40 кг (160) білого амура. Вага одного екземпляра малька становила від 220 до 250 грамів.



Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Зарибок для вселення виростили в ставовому рибному господарстві у с. Перемиль Горохівського району Волинської області.



Організатори зариблення повідомили, що найближчим часом планують запустити у водойму ще 50 тисяч молодої щуки.



"Дякуємо всім, хто долучився до зариблення, за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Завдяки таким діям свідомих громадян та рибалок любителів покращиться різноманітність аборигенних видів риб, гідрохімічний та гідробіологічний режим водойми, зменшиться відсоток заростання вищими водними рослинами, буде попереджено розвиток синьо-зелених водоростей та в подальшому збільшиться відтворення аборигенних видів риб" - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Закликають громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях вселення. Якщо помітили порушення правил рибальства, просять невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»: (067) 360-78-40.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня відбулося зариблення Хрінницького водосховища, поблизу села Липа Горохівського району.Вселення здійснювалося з ініціативи та за рахунок групи рибалок-любителів та власників дач, розташованих в селі Липа. Метою вселення було проведення біологічної меліорації та відновлення популяції аборигенної іхтіофауни водойми, - інформує пресслужба Волинського рибпатруля.Так, до водосховища випустили 3 851 риби, загальною вагою 870 кг. Зокрема, 680 кг (3 091) коропа, 150 кг (600) товстолоба та 40 кг (160) білого амура. Вага одного екземпляра малька становила від 220 до 250 грамів.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Зарибок для вселення виростили в ставовому рибному господарстві у с. Перемиль Горохівського району Волинської області.Організатори зариблення повідомили, що найближчим часом планують запустити у водойму ще 50 тисяч молодої щуки."Дякуємо всім, хто долучився до зариблення, за небайдужість до рибної галузі та допомогу у збереженні водних біоресурсів. Завдяки таким діям свідомих громадян та рибалок любителів покращиться різноманітність аборигенних видів риб, гідрохімічний та гідробіологічний режим водойми, зменшиться відсоток заростання вищими водними рослинами, буде попереджено розвиток синьо-зелених водоростей та в подальшому збільшиться відтворення аборигенних видів риб" - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруляЗакликають громадян брати участь у збереженні рибних запасів, особливо в місцях вселення. Якщо помітили порушення правил рибальства, просять невідкладно повідомляти на телефонну «гарячу лінію»:

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