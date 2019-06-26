У Луцьку обікрали квартиру

У Луцьку затримали грабіжника.Так, 17 березня близько 12 години злодій, пошкодивши вікно квартири 50-річного лучанина, викрав з помешкання ноутбук, комп’ютерну мишку і зарядний пристрій. Сума завданих матеріальних збитків становить 11 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські встановили, що злочин скоїв, раніше судимий, 36-річний житель обласного центру. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі за фактом грабежу відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.Зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні інкримінованого злочину. Наразі вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.