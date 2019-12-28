Розшукали й взяли під варту волинянина, який до смерті побив знайомого
Сьогодні, 13:12
Суд обрав волинянину, який побив до смерті знайомого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Так, у квітні 2019 року нетверезий 51-річний чоловік у селі Новосілки побив до смерті односельця, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Винуватості своєї у вчиненні злочину не заперечував – і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Проте згодом підозрюваний пішов із дому та переховувався від правоохоронців, відтак у червні 2019 року був оголошений у розшук.
Днями працівники Горохівського відділу поліції розшукали чоловіка та доставили його у суд.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Так, у квітні 2019 року нетверезий 51-річний чоловік у селі Новосілки побив до смерті односельця, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Винуватості своєї у вчиненні злочину не заперечував – і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Проте згодом підозрюваний пішов із дому та переховувався від правоохоронців, відтак у червні 2019 року був оголошений у розшук.
Днями працівники Горохівського відділу поліції розшукали чоловіка та доставили його у суд.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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