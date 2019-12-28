вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукали й взяли під варту волинянина, який до смерті побив знайомого

Розшукали й взяли під варту волинянина, який до смерті побив знайомого
Суд обрав волинянину, який побив до смерті знайомого, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Так, у квітні 2019 року нетверезий 51-річний чоловік у селі Новосілки побив до смерті односельця, - пише пресслужба прокуратури Волині.

Винуватості своєї у вчиненні злочину не заперечував – і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Проте згодом підозрюваний пішов із дому та переховувався від правоохоронців, відтак у червні 2019 року був оголошений у розшук.
Днями працівники Горохівського відділу поліції розшукали чоловіка та доставили його у суд.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 2 ст. 121 КК України за заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, побиття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Соборності «беха» збила велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 13:40
У Погуляйка – новий заступник
Сьогодні, 13:20
Розшукали й взяли під варту волинянина, який до смерті побив знайомого
Сьогодні, 13:12
Волинські рятувальники продовжують допомагати українцям, які застрягли на польському кордоні
Сьогодні, 13:05
У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка
12 березень, 16:27
Волинянину, який до смерті побив жінку, дали понад 7 років тюрми Волинянину, який до смерті побив жінку, дали понад 7 років тюрми
09 січень, 17:27
На Київщині п'яний чоловік до смерті побив свого 4-річного сина На Київщині п'яний чоловік до смерті побив свого 4-річного сина
28 грудень, 2019, 18:00
На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку На Волині під час пиятики чоловік до смерті побив жінку
15 листопад, 2019, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пожежа залишила без даху над головою сім’ю на Волині: просять допомогти відремонтувати будинок
Сьогодні, 14:15
 0
Завдяки благодійникам Луцьк отримав перші експрес-тести на коронавірус
Сьогодні, 14:02
 0
У Рівному скасували пільги на проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:57
 0
Обласну лікарню Волині можуть повністю віддати на боротьбу з коронавірусом
Сьогодні, 13:50
 0
У народного депутата України – коронавірус
Сьогодні, 13:46
 0
Медіа
відео
1/8