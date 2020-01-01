На Волині затримали злочинця, який був у розшуку





Про це



Повідомляють, чоловік звернувся за виготовленням закордонного паспорта, ймовірно, мав на меті покинути Україну.



Завдяки пильності міграційників чоловіка затримали працівники ГУ НП у Волинській області. Бажаного паспортного документа порушник так і не отримав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя міста Макіївки Донецької області, котрий перебував у розшуку за вчинення грабежу, затримали в Нововолинському міському відділі міграційної служби.Про це йдеться на сторінці у Facebook Міграційної служби Волинської областіПовідомляють, чоловік звернувся за виготовленням закордонного паспорта, ймовірно, мав на меті покинути Україну.Завдяки пильності міграційників чоловіка затримали працівники ГУ НП у Волинській області. Бажаного паспортного документа порушник так і не отримав.

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