На Волині затримали злочинця, який був у розшуку
Сьогодні, 14:35
Жителя міста Макіївки Донецької області, котрий перебував у розшуку за вчинення грабежу, затримали в Нововолинському міському відділі міграційної служби.
Про це йдеться на сторінці у Facebook Міграційної служби Волинської області
Повідомляють, чоловік звернувся за виготовленням закордонного паспорта, ймовірно, мав на меті покинути Україну.
Завдяки пильності міграційників чоловіка затримали працівники ГУ НП у Волинській області. Бажаного паспортного документа порушник так і не отримав.
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Про це йдеться на сторінці у Facebook Міграційної служби Волинської області
Повідомляють, чоловік звернувся за виготовленням закордонного паспорта, ймовірно, мав на меті покинути Україну.
Завдяки пильності міграційників чоловіка затримали працівники ГУ НП у Волинській області. Бажаного паспортного документа порушник так і не отримав.
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