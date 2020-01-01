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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У народного депутата України – коронавірус

У народного депутата України – коронавірус
Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта госпіталізують.

Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.

Зазначають, народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.

Як повідомляє ТСН, це є 44-річний народний депутат України Сергій Шаховий, цю інформацію він повідомив у коментарі.

До слова, Сергій Шаховий обраний від 114 округу та є членом депутатської групи "Довіра".




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Теги: коронавірус, нардер, ВР
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