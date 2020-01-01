У народного депутата України – коронавірус
Сьогодні, 13:46
Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта госпіталізують.
Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.
Зазначають, народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.
Як повідомляє ТСН, це є 44-річний народний депутат України Сергій Шаховий, цю інформацію він повідомив у коментарі.
До слова, Сергій Шаховий обраний від 114 округу та є членом депутатської групи "Довіра".
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.
Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта госпіталізують.
Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.
Зазначають, народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.
Як повідомляє ТСН, це є 44-річний народний депутат України Сергій Шаховий, цю інформацію він повідомив у коментарі.
До слова, Сергій Шаховий обраний від 114 округу та є членом депутатської групи "Довіра".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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