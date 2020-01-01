У народного депутата України – коронавірус





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.



Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта госпіталізують.



Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.



Зазначають, народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.



Як повідомляє Сергій Шаховий, цю інформацію він повідомив у коментарі.



До слова, Сергій Шаховий обраний від 114 округу та є членом депутатської групи "Довіра".









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є народний депутат України.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.Наразі проводять всі необхідні дослідження та епідеміологічне розслідування. Йому надається амбулаторне лікування в умовах самоізоляції.Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, хворих з коронавірусною інфекцією при легкому перебігу хвороби можна лікувати амбулаторно. У разі необхідності пацієнта госпіталізують.Медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з ним.Зазначають, народний депутат України на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.Як повідомляє ТСН , це є 44-річний народний депутат України, цю інформацію він повідомив у коментарі.До слова, Сергій Шаховий обраний від 114 округу та є членом депутатської групи "Довіра".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію