У Луцьку на Соборності «беха» збила велосипедиста. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Зі слів очевидців, дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждав велосипедист, трапилася сьогодні, 18 березня, на проспекті Соборності, навпроти магазину «Країна іграшок».



На місці аварії, де працює слідчо-оперативна група, залишився пошкоджений велосипед.



Як прокоментувала надзвичайну подію речниця патрульної поліції міста Ольга Бузулук, водій транспортного засобу BMW, рухаючись проїжджою частиною, здійснив наїзд на велосипедиста 1939 року народження, який раптово виїхав з двору.



«Згідно із попереднім оглядом, водій – тверезий. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні із незначними ушкодженнями голови. На місці працюють слідчі», - зазначила Ольга Бузулук.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності під колеса автомобіля BMW 325 потрапив велосипедист.Про це повідомили очевидці.Зі слів очевидців, дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждав велосипедист, трапилася сьогодні, 18 березня, на проспекті Соборності, навпроти магазину «Країна іграшок».На місці аварії, де працює слідчо-оперативна група, залишився пошкоджений велосипед.Як прокоментувала надзвичайну подію речниця патрульної поліції міста, водій транспортного засобу BMW, рухаючись проїжджою частиною, здійснив наїзд на велосипедиста 1939 року народження, який раптово виїхав з двору.«Згідно із попереднім оглядом, водій – тверезий. Постраждалого госпіталізували до міської лікарні із незначними ушкодженнями голови. На місці працюють слідчі», - зазначила Ольга Бузулук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію