У Рівному скасували пільги на проїзд у маршрутках





Про це говорили на оперативному засіданні комісії з питань ТЕБ та НС при Рівненській міськраді, - пишуть Новини



Комісія прийняла декілька рішень, а саме: у великогабаритному громадському транспорті дозволено перевезення не більше 20 пасажирів – 2 пасажири пільгових категорій, у маршрутних таксі – 10 пасажирів без пільговиків.



Комісією дозволено торгівлю засобами гігієни, зв’язку, роботу ветеринарних аптек, зоомагазинів, салонів-магазинів «Оптика», закладам з надання ритуальних послуг.



Крім того, прийняли рішення посилити заходи дезинфікуючого режиму. Від сьогодні комунальними службами буде здійснюватись обробка спеціальними засобами зупинок громадського транспорту – у другій половині дня та ранкову пору. Забезпечення проведення обробки антисептичними засобами приміщень торгівельних закладів, інших приміщень, в яких дозволено обслуговування населення.



Комунальники проводитимуть дезінфекцію культових споруд всіх конфесій міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненські маршрутки продовжуватимуть перевозити не більше 10 пасажирів. Тролейбуси та автобуси – не більше 20.Про це говорили на оперативному засіданні комісії з питань ТЕБ та НС при Рівненській міськраді, - пишуть Новини ЧаРівне Комісія прийняла декілька рішень, а саме: у великогабаритному громадському транспорті дозволено перевезення не більше 20 пасажирів – 2 пасажири пільгових категорій, у маршрутних таксі – 10 пасажирів без пільговиків.Комісією дозволено торгівлю засобами гігієни, зв’язку, роботу ветеринарних аптек, зоомагазинів, салонів-магазинів «Оптика», закладам з надання ритуальних послуг.Крім того, прийняли рішення посилити заходи дезинфікуючого режиму. Від сьогодні комунальними службами буде здійснюватись обробка спеціальними засобами зупинок громадського транспорту – у другій половині дня та ранкову пору. Забезпечення проведення обробки антисептичними засобами приміщень торгівельних закладів, інших приміщень, в яких дозволено обслуговування населення.Комунальники проводитимуть дезінфекцію культових споруд всіх конфесій міста.

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