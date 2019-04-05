У Рівному скасували пільги на проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:57
Рівненські маршрутки продовжуватимуть перевозити не більше 10 пасажирів. Тролейбуси та автобуси – не більше 20.
Про це говорили на оперативному засіданні комісії з питань ТЕБ та НС при Рівненській міськраді, - пишуть Новини ЧаРівне.
Комісія прийняла декілька рішень, а саме: у великогабаритному громадському транспорті дозволено перевезення не більше 20 пасажирів – 2 пасажири пільгових категорій, у маршрутних таксі – 10 пасажирів без пільговиків.
Комісією дозволено торгівлю засобами гігієни, зв’язку, роботу ветеринарних аптек, зоомагазинів, салонів-магазинів «Оптика», закладам з надання ритуальних послуг.
Крім того, прийняли рішення посилити заходи дезинфікуючого режиму. Від сьогодні комунальними службами буде здійснюватись обробка спеціальними засобами зупинок громадського транспорту – у другій половині дня та ранкову пору. Забезпечення проведення обробки антисептичними засобами приміщень торгівельних закладів, інших приміщень, в яких дозволено обслуговування населення.
Комунальники проводитимуть дезінфекцію культових споруд всіх конфесій міста.
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Про це говорили на оперативному засіданні комісії з питань ТЕБ та НС при Рівненській міськраді, - пишуть Новини ЧаРівне.
Комісія прийняла декілька рішень, а саме: у великогабаритному громадському транспорті дозволено перевезення не більше 20 пасажирів – 2 пасажири пільгових категорій, у маршрутних таксі – 10 пасажирів без пільговиків.
Комісією дозволено торгівлю засобами гігієни, зв’язку, роботу ветеринарних аптек, зоомагазинів, салонів-магазинів «Оптика», закладам з надання ритуальних послуг.
Крім того, прийняли рішення посилити заходи дезинфікуючого режиму. Від сьогодні комунальними службами буде здійснюватись обробка спеціальними засобами зупинок громадського транспорту – у другій половині дня та ранкову пору. Забезпечення проведення обробки антисептичними засобами приміщень торгівельних закладів, інших приміщень, в яких дозволено обслуговування населення.
Комунальники проводитимуть дезінфекцію культових споруд всіх конфесій міста.
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