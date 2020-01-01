Завдяки благодійникам Луцьк отримав перші експрес-тести на коронавірус





Про це на своїй сторінці у facebook повідомив член виконкому Ігор Алєксєєв.



"На сьогодні у Луцьку немає жодного тесту на визначення коронавірусу. Небайдужі лучани знайшли можливість придбати тести і передати Луцькій міській клінічній лікарні", - зауважив заммера Григорій Недопад.



Зокрема, міська лікарня отримала 25 експрес-тестів. Тим, кому вони будуть потрібні, тести робитимуть безкоштовно.

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