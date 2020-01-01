Завдяки благодійникам Луцьк отримав перші експрес-тести на коронавірус
Сьогодні, 14:02
Луцька міська клінічна лікарня отримала перші експрес-тести на визначення коронавірусу.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив член виконкому Ігор Алєксєєв.
"На сьогодні у Луцьку немає жодного тесту на визначення коронавірусу. Небайдужі лучани знайшли можливість придбати тести і передати Луцькій міській клінічній лікарні", - зауважив заммера Григорій Недопад.
Зокрема, міська лікарня отримала 25 експрес-тестів. Тим, кому вони будуть потрібні, тести робитимуть безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомив член виконкому Ігор Алєксєєв.
"На сьогодні у Луцьку немає жодного тесту на визначення коронавірусу. Небайдужі лучани знайшли можливість придбати тести і передати Луцькій міській клінічній лікарні", - зауважив заммера Григорій Недопад.
Зокрема, міська лікарня отримала 25 експрес-тестів. Тим, кому вони будуть потрібні, тести робитимуть безкоштовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку перестали працювати автостанції та вокзал
Сьогодні, 12:53
Коментарі 0
Останні новини
Пожежа залишила без даху над головою сім’ю на Волині: просять допомогти відремонтувати будинок
Сьогодні, 14:15
Завдяки благодійникам Луцьк отримав перші експрес-тести на коронавірус
Сьогодні, 14:02
У Рівному скасували пільги на проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:57
Медіа