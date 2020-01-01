На Волині лише три райлікарні не прийматимуть хворих з коронавірусом





Про це під час наради за участі обласної влади, медиків та нардепа Ігоря Палиці повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.



За його словами, ці три медзаклади не прийматимуть хворих з коронавірусом через те, що у них немає палат інтенсивної терапії, але там є домовленості із опорними медичними закладами про прийом пацієнтів з цих районів.



Усі решта районних медичних закладів готові надавати медичну допомогу.



Додамо, що йдеться не про хворих з важкими станами. Оскільки станом на 18 березня єдиною лікарнею,

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