Як провести карантин з користю: 8 ідей, щоб не нудьгувати вдома





Щоб не нудьгувати без діла і провести карантин весело й з користю,



Читання книг



Карантин – ідеальний період, щоб нарешті прочитати книгу, яку давно відкладали через брак вільного часу, або освіжити в пам'яті сюжет улюбленого твору.



Наприклад, можна прочитати художній роман "Турист зневолі" Енн Тайлер або дізнатися щось нове про нетворкінг за допомогою Кейта Ферацці та його книги "Ніколи не їжте наодинці".



Перегляд фільмів і серіалів



Швидше за все, в збережених закладках у вас накопичилося безліч фільмів і серіалів, які вже давно хотіли подивитися.



Ну, а тим, хто в пошуку цікавих серіалів, можна почати з "Ти", переглянути "Нічний адміністратор" або ж подивитися новинку від Netflix "Епідемія: як запобігти поширенню".



Онлайн-навчання



Карантин можна використовувати і як можливість для того, щоб отримати нові знання. Зараз відкрито безліч онлайн-платформ, де можна пройти безкоштовні експрес-курси або прослухати лекції.



Наприклад, на Happy Week можна прослухати надихаючі ефіри з Аллою Клименко, тренером зі щастя. Також Brand Father відкрив безкоштовний доступ до своїх курсів з розвитку і ведення бренду. Протягом 14 днів о 17:00 будуть публікуватися нові серії. На порталі WiseCoW можна дивитися лекції та онлайн-курси з історії, кіно, мистецтва, моди, журналістики та інших напрямків.



Крім того, можна присвятити час вивченню нової мови або завести свій блог.



Кулінарія



Карантин – ідеальний час, щоб зайнятися своїм харчуванням і переглянути харчові звички. Можна розробити власне меню, готувати собі смачні та корисні сніданки, обіди та вечері. Крім того, чому б не освоїти нову страву або нарешті поекспериментувати з випічкою?



Перестановка в квартирі



Прибирання будинку не тільки зробить чистішою вашу квартиру, але й допоможе очистити голову від зайвих думок. Крім того, можна розібрати свій гардероб, викинути непотрібні речі або зробити перестановку.



Час краси



Незважаючи на те, що в зв'язку з карантином закрилися всі салони краси, забувати про догляд не варто. Влаштуйте собі SPA в домашніх умовах. Також можна освоїти нову техніку макіяжу завдяки урокам на YouTube, навчитися робити маски для обличчя або відкрити для себе щось нове в догляді за волоссям.





Спорт



Сидіння вдома і низька фізична активність може негативно відбитися на фігурі. Тому, крім щоденної ранкової зарядки, можна подивитися відео-уроки з фітнесу, йоги. Також на YouTube опубліковано величезну кількість онлайн-тренувань, які допоможуть привести фігуру в форму до літа.



Шопінг



Закриття ТЦ зовсім не означає, що про шопінг можна забути на кілька тижнів. Онлайн-магазини продовжують свою роботу і більшість навіть зробили безкоштовну доставку в зв'язку з карантином. Чому б не порадувати себе чимось потрібним і красивим, не виходячи з дому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні ввели карантин через пандемію коронавірусу, в зв'язку з чим закрили всі навчальні та розважальні заклади, а людям не рекомендують виходити з дому.Щоб не нудьгувати без діла і провести карантин весело й з користю, Oбозреватель зібрав ідеї, чим можна зайнятися.Карантин – ідеальний період, щоб нарешті прочитати книгу, яку давно відкладали через брак вільного часу, або освіжити в пам'яті сюжет улюбленого твору.Наприклад, можна прочитати художній роман "Турист зневолі" Енн Тайлер або дізнатися щось нове про нетворкінг за допомогою Кейта Ферацці та його книги "Ніколи не їжте наодинці".Швидше за все, в збережених закладках у вас накопичилося безліч фільмів і серіалів, які вже давно хотіли подивитися.Ну, а тим, хто в пошуку цікавих серіалів, можна почати з "Ти", переглянути "Нічний адміністратор" або ж подивитися новинку від Netflix "Епідемія: як запобігти поширенню".Карантин можна використовувати і як можливість для того, щоб отримати нові знання. Зараз відкрито безліч онлайн-платформ, де можна пройти безкоштовні експрес-курси або прослухати лекції.Наприклад, на Happy Week можна прослухати надихаючі ефіри з Аллою Клименко, тренером зі щастя. Також Brand Father відкрив безкоштовний доступ до своїх курсів з розвитку і ведення бренду. Протягом 14 днів о 17:00 будуть публікуватися нові серії. На порталі WiseCoW можна дивитися лекції та онлайн-курси з історії, кіно, мистецтва, моди, журналістики та інших напрямків.Крім того, можна присвятити час вивченню нової мови або завести свій блог.Карантин – ідеальний час, щоб зайнятися своїм харчуванням і переглянути харчові звички. Можна розробити власне меню, готувати собі смачні та корисні сніданки, обіди та вечері. Крім того, чому б не освоїти нову страву або нарешті поекспериментувати з випічкою?Прибирання будинку не тільки зробить чистішою вашу квартиру, але й допоможе очистити голову від зайвих думок. Крім того, можна розібрати свій гардероб, викинути непотрібні речі або зробити перестановку.Незважаючи на те, що в зв'язку з карантином закрилися всі салони краси, забувати про догляд не варто. Влаштуйте собі SPA в домашніх умовах. Також можна освоїти нову техніку макіяжу завдяки урокам на YouTube, навчитися робити маски для обличчя або відкрити для себе щось нове в догляді за волоссям.Сидіння вдома і низька фізична активність може негативно відбитися на фігурі. Тому, крім щоденної ранкової зарядки, можна подивитися відео-уроки з фітнесу, йоги. Також на YouTube опубліковано величезну кількість онлайн-тренувань, які допоможуть привести фігуру в форму до літа.Закриття ТЦ зовсім не означає, що про шопінг можна забути на кілька тижнів. Онлайн-магазини продовжують свою роботу і більшість навіть зробили безкоштовну доставку в зв'язку з карантином. Чому б не порадувати себе чимось потрібним і красивим, не виходячи з дому.

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