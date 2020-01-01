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У Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого виявили коронавірус

У Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого виявили коронавірус
У Києві госпіталізували військового пенсіонера, у якого один з експрес-тестів показав наявність коронавірусу.

Про це йдеться на сторінці "Командування Медичних сил Збройних сил України" у Facebook.

Так, 17 березня у другій половині дня до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» звернувся пенсіонер Міністерства оборони України зі скаргами на стан здоров’я. Під час обстеження зі слів пацієнта виявили, що він контактував зі своїм другом у якого начебто було ГРЗ. Також він повідомив, що до його друга нещодавно приїздили діти, які мешкають за кордоном.

Враховуючи зазначене та виявлені симптоми військовому пенсіонеру провели два експрес-тести щодо перевірки на можливе захворювання на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, один з яких дав позитивний результат.

Військові лікарі негайно повідомили епідеміологів, які в свою чергу передали цю інформацію в Київський міський лабораторний центр для встановлення кола можливих контактних осіб.

Наразі хворого ізолювали у спеціальному боксі клініки інфекційних захворювань Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ».

Для підтвердження попереднього діагнозу у нього взяли біологічні проби на захворювання на гостру респіраторну хворобу спричинену коронавірусом COVID-19, які відправили до Київського міського лабораторного центру. Результати досліджень надійдуть до військового госпіталю протягом трьох робочих днів.

Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з дотриманням суворого протиепідемічного режиму. Йому надається симптоматичне лікування.


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Теги: Київ, коронавірус
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