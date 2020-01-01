Бюджет Луцька втратить щонайменше 50 мільйонів гривень через коронавірус





Про це заявив співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер, інформує



"Вчора було ухвалено зміни до Податкового кодексу та інших законів для запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Загалом я підтримую дії влади щодо швидкого реагування та ухвалення необхідних законів. Але хочу зауважити, що основне фінансове навантаження ляже на місцеві бюджети", – пояснив він на своїй сторінці у facebook.



Як зазначив Тарас Шкітер, скасувавши плату за землю (земельний податок та орендна плата) та податок на нерухомість на два місяці, бюджет міста Луцька недоотримає більш ніж 27 млн грн. Платниками цих податків є передусім великі підприємства та громадяни, які мають великі площі нерухомості. Тому ці зміни полегшують навантаження великому бізнесу. Але в цьому законі немає суттєвої допомоги малим підприємствам та малому бізнесу, витрати яких пов'язані з нарахуванням заробітних плат своїм працівникам. Також не скасовується єдиний соціальний внесок за найманих працівників, а це може спричинити хвилю звільнень таких працівників та, відповідно, недоотримання податку на доходи фізичних осіб.



Також, зауважив Тарас Шкітер, цими змінами до законів держава не вжила заходів для недопущення звільнення та відправлення у відпустки працівників за власний рахунок.



"У випадку, якщо на період карантину буде звільнено або підуть у відпустки за власний рахунок, до прикладу, 25 % працюючих лучан, то міський бюджет за один місяць недоотримає майже 25 млн грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО). А якщо карантин триватиме довше, то втрати міського бюджету будуть множитись. Окрім того, з місцевого бюджету платяться заробітні плати вчителям, медичним працівникам та іншим категоріям бюджетників, фінансування яких буде під загрозою", – розповів він.



Отож, Тарас Шкітер звертає увагу державних діячів на необхідність у найкоротший термін знайти механізми для компенсації втрат місцевих бюджетів та захисту громадян, які можуть залишиться без доходів на період карантину.

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