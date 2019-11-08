Судитимуть трьох волинян, які вдерлись до будинку пенсіонера та пограбували його
Сьогодні, 17:01
Трьох волинян судитимуть за грабіж.
Так, удень 19 грудня 2019 року нетверезі чоловіки – 53-річний та 30-річний мешканці села Новосілки та раніше судимий 25-річний мешканець села Старий Чорторийськ Маневицького району – навідалися до будинку 69-річного чоловіка в Новосілках, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Зв'язавши господаря будинку скотчем та завдавши йому кількох ударів у живіт, непрохані "гості" обшукали помешкання, заволоділи 10 тисячами гривень і мобільним телефоном та втекли.
Усіх трьох чоловіків, які наразі перебувають під вартою, обвинувачують у вчиненні цього злочину.
Далі – слово за судом.
До слова, згідно із санкцією ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України, грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
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Так, удень 19 грудня 2019 року нетверезі чоловіки – 53-річний та 30-річний мешканці села Новосілки та раніше судимий 25-річний мешканець села Старий Чорторийськ Маневицького району – навідалися до будинку 69-річного чоловіка в Новосілках, - пише пресслужба прокуратури Волині.
Зв'язавши господаря будинку скотчем та завдавши йому кількох ударів у живіт, непрохані "гості" обшукали помешкання, заволоділи 10 тисячами гривень і мобільним телефоном та втекли.
Усіх трьох чоловіків, які наразі перебувають під вартою, обвинувачують у вчиненні цього злочину.
Далі – слово за судом.
До слова, згідно із санкцією ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України, грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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