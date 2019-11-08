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Судитимуть трьох волинян, які вдерлись до будинку пенсіонера та пограбували його

Судитимуть трьох волинян, які вдерлись до будинку пенсіонера та пограбували його
Трьох волинян судитимуть за грабіж.

Так, удень 19 грудня 2019 року нетверезі чоловіки – 53-річний та 30-річний мешканці села Новосілки та раніше судимий 25-річний мешканець села Старий Чорторийськ Маневицького району – навідалися до будинку 69-річного чоловіка в Новосілках, - пише пресслужба прокуратури Волині.

Зв'язавши господаря будинку скотчем та завдавши йому кількох ударів у живіт, непрохані "гості" обшукали помешкання, заволоділи 10 тисячами гривень і мобільним телефоном та втекли.

Усіх трьох чоловіків, які наразі перебувають під вартою, обвинувачують у вчиненні цього злочину.

Далі – слово за судом.

До слова, згідно із санкцією ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України, грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

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Теги: суд, грабіж
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