Судитимуть трьох волинян, які вдерлись до будинку пенсіонера та пограбували його

Трьох волинян судитимуть за грабіж.Так, удень 19 грудня 2019 року нетверезі чоловіки – 53-річний та 30-річний мешканці села Новосілки та раніше судимий 25-річний мешканець села Старий Чорторийськ Маневицького району – навідалися до будинку 69-річного чоловіка в Новосілках, - пише пресслужба прокуратури Волині.Зв'язавши господаря будинку скотчем та завдавши йому кількох ударів у живіт, непрохані "гості" обшукали помешкання, заволоділи 10 тисячами гривень і мобільним телефоном та втекли.Усіх трьох чоловіків, які наразі перебувають під вартою, обвинувачують у вчиненні цього злочину.Далі – слово за судом.До слова, згідно із санкцією ч.3 ст. 186 Кримінального кодексу України, грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.