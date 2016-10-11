У Луцьку шість будинків вже декілька днів сидять без тепла





Про це журналістам Антон Безносиков.



Він каже, опалення перекрили через витік на тепловій мережі.



Лучанка Єлизавета Закс, яка мешкає у сусідньому будинку каже: "В нас теж не топлять, дуже холодно, діти мерзнуть. Кажуть, що дітей не треба на вулицю випускати, а на вулиці тепліше як в кімнатах. А вночі взагалі мінусова температура. І не знаєш чого боятися. Чи коронавірусу – чи змерзнеш і захворієш."



Голова ОСББ Ольга Герасимюк каже, що така ситуація на проспекті Грушевського не вперше.



"Було перекрито частину теплової мережі між тепловими камерами на проспекті Грушевського у Луцьку, поблизу будинку 19-го. З понеділка 16 березня розпочалися роботи з пошуку місця витоку. На жаль, ускладнилася робота тим, що на цій ділянці знаходяться і інші мережі, зокрема, телекомунікаційні мережі, електромережі. І тому знадобився час, для того аби погодити і зрозуміти де можна копати, а де ні. Зрозуміло, що ці організації на карантині, працюють віддалено. Це зайняло деякий час", - прокоментував прес-секретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.



На місці аварії працюють працівники підприємства«Луцьктепло». Зі слів Антона Безносикова, без опалення перебувають будинки на проспекті Грушевського 18, 20, 22, на проспекті Перемоги 15, 17, 19 і дошкільний навчальний заклад 32 на пр. Перемоги, 13а, який зараз на карантині. Каже, що будинки підключать до теплопостачання тоді, коли буде локалізовано витік тепла на тепломережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вже четверту добу без теплопостачання залишились 6 будинків на проспектах Грушевського та Перемоги.Про це журналістам Суспільного розповів речник ДКП «Луцьктепло»Він каже, опалення перекрили через витік на тепловій мережі.Лучанка Єлизавета Закс, яка мешкає у сусідньому будинку каже: "В нас теж не топлять, дуже холодно, діти мерзнуть. Кажуть, що дітей не треба на вулицю випускати, а на вулиці тепліше як в кімнатах. А вночі взагалі мінусова температура. І не знаєш чого боятися. Чи коронавірусу – чи змерзнеш і захворієш."Голова ОСББкаже, що така ситуація на проспекті Грушевського не вперше."Було перекрито частину теплової мережі між тепловими камерами на проспекті Грушевського у Луцьку, поблизу будинку 19-го. З понеділка 16 березня розпочалися роботи з пошуку місця витоку. На жаль, ускладнилася робота тим, що на цій ділянці знаходяться і інші мережі, зокрема, телекомунікаційні мережі, електромережі. І тому знадобився час, для того аби погодити і зрозуміти де можна копати, а де ні. Зрозуміло, що ці організації на карантині, працюють віддалено. Це зайняло деякий час", - прокоментував прес-секретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.На місці аварії працюють працівники підприємства«Луцьктепло». Зі слів Антона Безносикова, без опалення перебувають будинки на проспекті Грушевського 18, 20, 22, на проспекті Перемоги 15, 17, 19 і дошкільний навчальний заклад 32 на пр. Перемоги, 13а, який зараз на карантині. Каже, що будинки підключать до теплопостачання тоді, коли буде локалізовано витік тепла на тепломережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію