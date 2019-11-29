Євробачення-2020 скасували через коронавірус





Про це стало відомо, з офіційного повідомлення організаторів конкурсу на їхній сторінці у Twitter, - пише



"За останні кілька тижнів ми розглянули безліч альтернативних варіантів, які б дозволили провести "Євробачення". Однак через невизначеність, викликану поширенням нової коронавірусної інфекції, а також через обмеження, введеними владою різних країн, Європейський мовний союз (EBU) ухвалив важке рішення не продовжувати проведення цієї події, як планувалося. В основі цього рішення лежить турбота про здоров'я артистів, співробітників, шанувальників і відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах, Європі та світі. Ми продовжимо переговори про можливість провести "Євробачення-2021" в Роттердамі", - йдеться в заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Музичний конкурс "Євробачення-2020" скасували.Про це стало відомо, з офіційного повідомлення організаторів конкурсу на їхній сторінці у Twitter, - пише ТСН "За останні кілька тижнів ми розглянули безліч альтернативних варіантів, які б дозволили провести "Євробачення". Однак через невизначеність, викликану поширенням нової коронавірусної інфекції, а також через обмеження, введеними владою різних країн, Європейський мовний союз (EBU) ухвалив важке рішення не продовжувати проведення цієї події, як планувалося. В основі цього рішення лежить турбота про здоров'я артистів, співробітників, шанувальників і відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах, Європі та світі. Ми продовжимо переговори про можливість провести "Євробачення-2021" в Роттердамі", - йдеться в заяві.

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