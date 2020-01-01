Завтра на Волині прощатимуться із відомою актрисою та режисеркою

Галиною Жуковською.



Про це



Як повідомляє Радар, артистка померла 17 березня через інсульт у Москві, куди вона перебралася до дочки.



Жінка тривалий час була керівником місцевого зразкового драматичного колективу "Пролісок". Віддати шану талановитій артистці, режисерці можна буде від 11.00 до 15.00 години. Урну з прахом захоронять на цвинтарі в Нововолинську, біля могили чоловіка Галини Іванівни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 19 березня, в Нововолинському в центрі дитячо-юнацької творчості відбудеться прощання з відомою актрисою та режисеркоюПро це йдеться на сторінці "Нововолинськ Інфо" у Facebook.Як повідомляє Радар, артисткаЖінка тривалий час була керівником місцевого зразкового драматичного колективу "Пролісок". Віддати шану талановитій артистці, режисерці можна буде від 11.00 до 15.00 години. Урну з прахом захоронять на цвинтарі в Нововолинську, біля могили чоловіка Галини Іванівни.

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