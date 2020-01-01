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Завтра на Волині прощатимуться із відомою актрисою та режисеркою

Завтра на Волині прощатимуться із відомою актрисою та режисеркою
Завтра, 19 березня, в Нововолинському в центрі дитячо-юнацької творчості відбудеться прощання з відомою актрисою та режисеркою Галиною Жуковською.

Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ Інфо" у Facebook.

Як повідомляє Радар, артистка померла 17 березня через інсульт у Москві, куди вона перебралася до дочки.

Жінка тривалий час була керівником місцевого зразкового драматичного колективу "Пролісок". Віддати шану талановитій артистці, режисерці можна буде від 11.00 до 15.00 години. Урну з прахом захоронять на цвинтарі в Нововолинську, біля могили чоловіка Галини Іванівни.


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Теги: прощання, відома волинська артистка
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