Завтра на Волині прощатимуться із відомою актрисою та режисеркою
Сьогодні, 17:50
Завтра, 19 березня, в Нововолинському в центрі дитячо-юнацької творчості відбудеться прощання з відомою актрисою та режисеркою Галиною Жуковською.
Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ Інфо" у Facebook.
Як повідомляє Радар, артистка померла 17 березня через інсульт у Москві, куди вона перебралася до дочки.
Жінка тривалий час була керівником місцевого зразкового драматичного колективу "Пролісок". Віддати шану талановитій артистці, режисерці можна буде від 11.00 до 15.00 години. Урну з прахом захоронять на цвинтарі в Нововолинську, біля могили чоловіка Галини Іванівни.
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Про це йдеться на сторінці "Нововолинськ Інфо" у Facebook.
Як повідомляє Радар, артистка померла 17 березня через інсульт у Москві, куди вона перебралася до дочки.
Жінка тривалий час була керівником місцевого зразкового драматичного колективу "Пролісок". Віддати шану талановитій артистці, режисерці можна буде від 11.00 до 15.00 години. Урну з прахом захоронять на цвинтарі в Нововолинську, біля могили чоловіка Галини Іванівни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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