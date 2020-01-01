Викрили волинянина, який крав дерев’яні опори лінії зв’язку

У Турійському районі поліцейські викрили чоловіка, який крав опори ліній зв’язку.17 березня до поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Миляновичі Турійського району невідомий чоловік зрізав вісім дерев’яних опор лінії зв’язку чим завдав акціонерному товариству збитків на суму 19 тис. грн, - інформує ектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили причетність до злочину 35-річного жителя Рожищенського району. Викрадене майно вилучили та повернули законному власнику.За фактом крадіжки слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 850 грн, або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.