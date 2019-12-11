«Інвестиції у «Волиньфармпостач» – шлях до вдалої модернізації», – керівник підприємства

Керівник однієї з найбільшиз фармацевтичних організацій області – «Волиньфармпостач»зауважує, що Волинська обласна рада, яка є власником підприємства, має приймати стратегічні рішення щодо його долі, які дадуть можливість залучати інвестиції та розвиватися.Про це він розповів вЗа словами Михайла Півнюка, якщо обласна рада хоче мати «Волиньфармпостач» як надійний інструмент медикаментозного забезпечення області, то мусить вирішити його подальшу долю. Адже в реаліях сучасного фармацевтичного ринку підприємство, яке виконує, насамперед, соціальну функцію, а не бізнесову, конкурувати із компаніями, девіз яких – продати, стає дедалі важче.Пропонуємо частину розмови на цю тему із Михайло Півнюком.Насичення українського фармацевтичного ринку більшою мірою відбувалося у 1997-1998 роках. На ринок приходять підприємці, єдина мета яких, як я вже казав, - продавати. Мені імпонує їхня підприємницька діяльність. Але межа цієї діяльності граничить з певними проблемами, які виникають у територіальні громаді області зокрема. Юридичні адреси великої кількості учасників фармацевтичного ринку нашої області – не на Волині. Відповідно – податки теж.Локації, де є наші об'єкти, нерідко «обростають» іншими аптеками. Так, наприклад, сталося із аптекою у Ковелі, яка має власне виробництво ліків, має ліцензію на продаж наркотичних лікарських засобів і яка має забезпечувати ліками Поворськ і Люблинець. Там біля нашої аптеки «виросло» 8 інших суб’єктів господарювання, бо це так би мовити «натоптане місце». Цього ніхто не забороняє. Але ми у себе надаємо 16 послуг, а ті, що до нас прийшли, – одну.Нині на Волині – майже 500 аптек. Минулого року в Україні закрилися 1250 аптек. На Волині – 11 відкрилися і 16 збанкрутували. До слова, наша область дає найменше продажів в Україні. Йдеться про об’єм споживання як шпитальним, так і роздрібним ринком. Від загального показника 40% продажів – в Луцьку.Сьогодні споживач на Волині купує понад 94% ліків за власні кошти. По Україні цей показник – 90%. Поляк, для прикладу, платить тільки 35% вартості ліків.Форма власності «Волиньфармпостач» не дозволяє нам бавитися з цінами. У нас є підрозділ, який аналізує ринок. Моніторимо 50 корпорацій, півтори тисячі виробників, які є учасниками ринку, бачимо, які позиції – у топі продажі, яка, для прикладу, лікувальна косметика – у тренді і так далі.Насправді нішу у приблизно 50% волинської фарми зайняли компанії, які чітко виконують лише функцію «продай». Як на мене, підприємство з такими функціями, як у нас, має працювати і мати місцеву «прописку». Цю нішу ми формували з 1995 року. Це еволюційний шлях. Аптека – це не просто торгова точка.У «Волиньфармпостач» треба інвестувати, бо далі – нові виклики, робота з електронним рецептом і інші модернізаційні речі.Рішення щодо майбутнього нашого підприємства має прийняти власник – обласна рада. Але відповідь на питання про те, як далі, може бути різною. Існують бізнес-проекти і ті, які потрібні громаді. Власник має зробити вибір. Свої зобов'язання щодо показників колектив підприємства виконує. І саме колектив дав можливість підприємству розвиватися і бути на тому але рівні, на якому воно є сьогодні.Але попереду – модернізація. Для того, аби її втілити, доведеться закривати ряд програм, частину низькорентабельних об’єктів або іншим чином зменшувати оті 62% «соціалки» і збільшувати бізнесову складову. Можливо, доведеться, наприклад, пожертвувати забезпеченням замісною терапією. Від забезпечення необхідними медикаментами тих, хто потребує паліативної допомоги, відмовитися не можемо. Бо в нас і так декілька районів їдуть до Луцька, щоб отримати ці ліки.Якщо власник хоче мати це підприємство як можливість підтримувати політику в галузі медикаментозного забезпечення в регіоні, то мусить грамотно визначити його подальшу долю. Мова про ресурс, який потрібен підприємству для того, щоб іти в ногу з конкурентами, надаючи при цьому ті соціальні послуги, які ми досі декларуємо. На жаль, реальна ситуація показує, що інших гравців фармацевтичного ринку це не цікавить.Сьогодні в Україні на законодавчому рівні заговорили про нову форму державно-приватного партнерства – концесію. Це цікавий варіант для такого підприємства як наше, на мій погляд. Але знов таки: має визначитися власник. В обласної ради є фахівці, які мають вивчати цю можливість, є депутати, які мають приймати зважені рішення.Зауважу, що кордоном я завжди відвідую одні і ті ж аптеки, мені цікаво, що у них відбулося відтоді, як я був востаннє. Цікаво спостерігати за регуляторною політикою у цьому бізнесі в інших країнах. Резюмуючи зауважу, що у такій галузі, як фармація, має бути жорстка державна політика, бо у цьому – безпека держави і її громадян.