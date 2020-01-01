вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 березня
У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6º тепла, вдень 12-17º тепла.

У Луцьку також передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4º тепла, вдень 14-16º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин знайшов 100-кілограмову авіабомбу неподалік житлових будинків
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський рибпатруль випустив у Хрінницьке водосховище майже тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 19:45
У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи
Сьогодні, 19:35
У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю
Сьогодні, 19:16
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 березня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 березня
17 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 17 березня
16 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 15 березня Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 15 березня
14 березень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 14 березня
13 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин знайшов 100-кілограмову авіабомбу неподалік житлових будинків
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 березня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинський рибпатруль випустив у Хрінницьке водосховище майже тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 19:45
 0
У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи
Сьогодні, 19:35
 0
У Любешівському районі з палаючого будинку врятували бабусю
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8