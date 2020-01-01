Карантинне обмеження: водій автобуса «Луцьк-Гряда» не довіз пасажирів, бо уже була 12-та година





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Так, о 9:45 із автовокзалу № 1 відправився автобус сполученням "Луцьк-Гряда". На кінцевий пункт призначення він мав прибути о 13:25. Оскільки білети у касі не видавали, люди платили водієві, який сказав, що поки що не знає, чи буде прямувати далі Любомля, мовляв, вирішить на місці. Однак гроші взяв як до кінцевої зупинки.



У Любомль прибув близько 12:00. За цей час у автобус сіли пасажири, які їхали далі цього міста. Утім усім, хто був у салоні, водій сказав, що це вже кінцева зупинка, і далі він не попрямує. Гроші повернув. Люди розгубилися, адже їх кинули напівдорозі без можливості доїхати додому:: після 12:00 жоден міжміський чи міжобласний громадський транспорт не курсував.



Тож пасажири добиралися, хто як міг. Хтось попросив, щоб його забрали знайомі, а хтось зупиняв попутні машини, яких на дорогах було досить мало. Один з водіїв, який все ж таки зупинився, щоб підвезти пасажирів, розповів, що зараз страшно підбирати людей на дорозі через загальну паніку поширення коронавірусу.



Нагадаємо, з 12:00 18 березня в Україні через коронавірус заборонили залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Контролювати дотримання цих норм має Нацполіція. На Волині також ввели відповідне карантинне обмеження. Вранці о 8:00 на Автостанції № 1 у касах продавали білети лише на близькі відстані, до кінцевих напрямків яких можна дістатися до 12 години. На інші міжміські та міжобласні сполучення на пізніше білетів не було.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автобусу сполучення "Луцьк-Гряда" висадив пасажирів з транспорту, аргументуючи це тим, що уже 12 година і діє карантинне обмеження.Про це пише "Вісник". Так, о 9:45 із автовокзалу № 1 відправився автобус сполученням "Луцьк-Гряда". На кінцевий пункт призначення він мав прибути о 13:25. Оскільки білети у касі не видавали, люди платили водієві, який сказав, що поки що не знає, чи буде прямувати далі Любомля, мовляв, вирішить на місці. Однак гроші взяв як до кінцевої зупинки.У Любомль прибув близько 12:00. За цей час у автобус сіли пасажири, які їхали далі цього міста. Утім усім, хто був у салоні, водій сказав, що це вже кінцева зупинка, і далі він не попрямує. Гроші повернув. Люди розгубилися, адже їх кинули напівдорозі без можливості доїхати додому:: після 12:00 жоден міжміський чи міжобласний громадський транспорт не курсував.Тож пасажири добиралися, хто як міг. Хтось попросив, щоб його забрали знайомі, а хтось зупиняв попутні машини, яких на дорогах було досить мало. Один з водіїв, який все ж таки зупинився, щоб підвезти пасажирів, розповів, що зараз страшно підбирати людей на дорозі через загальну паніку поширення коронавірусу.Нагадаємо, з 12:00 18 березня в Україні через коронавірус заборонили залізничні, авіа- та автобусні міжміські й міжобласні пасажирські перевезення. Контролювати дотримання цих норм має Нацполіція. На Волині також ввели відповідне карантинне обмеження. Вранці о 8:00 на Автостанції № 1 у касах продавали білети лише на близькі відстані, до кінцевих напрямків яких можна дістатися до 12 години. На інші міжміські та міжобласні сполучення на пізніше білетів не було.

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