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У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи

У разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим, – міністр охорони здоров'я України про карантинні заходи
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець у зв’язку з посиленням обмежень під час карантину звернувся із заявою до громадян країни.

Відповідне звернення опублікували на сайті МОЗ України.

Текст заяви подаємо без змін та правок:

"Шановні українці!

Влада запровадила карантин. Обмежено режим роботи транспорту, зачинені кафе, бари, ресторани. На жаль, багато хто сприймає ці заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Я ще раз наголошую, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров’я та здоров’я ваших близьких.

Занотуйте: карантин - це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Самоізоляція - це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Не будьте байдужими до друзів та знайомих. Всіма способами пропагуйте домашній режим. #ПростіРечіРятуютьЖиття!

Влада робить дуже правильні кроки, і у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють у посиленому режимі. Наш обов’язок - захистити український народ.

Друзі, піклуйтеся одне про одного".

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Теги: Міністр охорони здоров'я, звернення до українців, карантинні заходи
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